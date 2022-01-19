Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о завладении почти 27 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

— 18 января прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу о завладении должностными лицами Николаевского городского совета 27 миллионов гривен средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве, — сказано в сообщении.

На сегодняшний день досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты 9 подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Высший антикоррупционный суд отказался изменять меру пресечения заместителю городского головы Николаева Сергею Кореневу, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению почти 26 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Отметим, что 12 августа Сергей Коренев был взят под стражу с возможностью внесения залога. На следующий день он вышел под залог. А 18 октября Высший антикоррупционный суд Украины дал разрешение заместителю городского головы Николаева Сергею Кореневу снять электронный браслет.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд продлил до 3 февраля 2022 года срок действия обязательств, возложенных на заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева и заместителя директора Департамента ЖКХ Александра Брыжатого по делу о реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Напомним, летом детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в городе.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в мэрию Николаева несколько писем с просьбой признать Департамент жилищно-коммунального хозяйства потерпевшей стороной по делу о Соборной площади.