Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в мэрию Николаева несколько писем с просьбой признать Департамент жилищно-коммунального хозяйства потерпевшим стороной по делу о Соборной площади.

Одно из таких писем, подписанное старшим группы прокуроров по данному делу Станиславом Броневицким, есть в распоряжении редакции НикВести.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса, юридическое лицо, которому причинили имущественный вред, может быть потерпевшим в уголовном производстве.

Отмечается, что первое письмо с просьбой определить пострадавшую сторону в мэрию САП направляла еще 11 ноября. Ответ должны были предоставить до 20 ноября. Однако обращение прокуроров было проигнорировано. Повторно антикоррупционная прокуратура установила дедлайн до 10 декабря.

Также в письме говорится, что физическое или юридическое лицо, которым является ДЖКХ, может самостоятельно обратиться по поводу признания себя пострадавшим, чего департамент не делал.

Однако, согласно ч. 3 ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса, это может сделать следователь или прокурор при письменном согласии лица.

В данном случае, следствие считает, что Департаменту был нанесен материальный ущерб в сумме 26,8 миллиона гривен, а потому просит мэрию подать соответствующее заявление или письменное согласие.

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.