Александр Брыжатый и Сергей Коренев

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 февраля 2022 года срок действия обязательств, возложенных на заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева и заместителя директора Департамента ЖКХ Александра Брыжатого по делу о реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Такое решение 3 декабря принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

Согласно решениям суда, которые имеются в распоряжении НикВести, в течение следующих двух месяцев они должны будут:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию;

не отлучаться из Николаева и области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места проживания и/или работы.

Также их загранпаспорта продолжат храниться в Государственной миграционной службе.

Решение о продлении меры пресечения Сергею Кореневу

Решение о продлении меры пресечения Александру Брыжатому

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в мэрию Николаева несколько писем с просьбой признать Департамент жилищно-коммунального хозяйства потерпевшей стороной по делу о Соборной площади.

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.