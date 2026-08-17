 Спека до +34°С: якою буде погода на Миколаївщині 17 серпня

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Головна Новини Суспільство 4:06, 17 серпня, 2026

Спека до +34°С: якою буде погода на Миколаївщині 17 серпня

Літо в Миколаєві. Архівне фото: Миколаївська міська радаЛіто в Миколаєві. Архівне фото: Миколаївська міська рада

У понеділок, 17 серпня, на Миколаївщині очікується малохмарна та суха погода. Найспекотніше буде вдень, температура може сягнути +34°С.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, вітер буде південно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі від +13°С до +18°С, а вдень від + 29°С до +34°С.

Крім того, у Вознесенську та Первомайську попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через аномальну спеку.

Нагадаємо, що 6 серпня цього року у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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