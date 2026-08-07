 Миколаїв, Рівне та Київ учора побили температурні рекорди, досягши позначки +39°C

  • пʼятниця

    7 серпня, 2026

  • 36.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 36.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 12:06, 07 серпня, 2026

Миколаїв, Рівне та Київ учора побили температурні рекорди, досягши позначки +39°C

Миколаїв увійшов до переліку міст України з рекордною спекою 6 серпня. Архівне фото: Миколаївська міська радаМиколаїв увійшов до переліку міст України з рекордною спекою 6 серпня. Архівне фото: Миколаївська міська рада

У четвер, 6 серпня, у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, попередній температурний рекорд на цій метеостанції тримався з 2023 року. Тоді 6 серпня у Миколаєві зафіксували +38,1°C.

Миколаїв опинився серед обласних центрів України, де 6 серпня денні максимуми температури також перевищили попередні рекордні значення для цієї дати.

Фото Миколаївського обласного центру з гідрометеорологіїУ Миколаєві 6 серпня зафіксували рекордні +38,8°C. Інфографіка Миколаївського обласного центру з гідрометеорології

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у різних регіонах країни перевищення становили від 0,7 до 4,3°C.

Водночас надані метеорологами дані стосуються лише рекордних значень, зафіксованих в обласних центрах.

6 серпня в Миколаєві зафіксували рекордні 38,8°C, в Києві — 39°C. Інфографіка Укргідрометцентра6 серпня в Миколаєві зафіксували рекордні 38,8°C, в Києві — 39°C. Інфографіка Укргідрометцентра

Нагадаємо, що синоптики прогнозували на Миколаївщині 6 та 7 серпня надзвичайну спеку до +40°C. Через високі температури оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Прогноз погоди

Сильні дощі у Миколаєві: скільки опадів випало за добу
Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки
У Миколаєві 6 серпня зафіксували новий температурний рекорд — +38,8°С
Реклама
Читайте також:
новини
Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила

Катерина Середа
новини
Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища

Аліна Квітко
новини
На дитячому майданчику на Флотському бульварі у Миколаєві пошкодилося гумове покриття

Юлія Лук’яненко
новини
Драпатий повернув звання полковника ексголові УСБУ Миколаївщини Герсаку

Катерина Середа
новини
На автовокзалі Миколаєва працює кімната відпочинку для військових: волонтери шукають допомоги у чергуваннях

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаєві 6 серпня зафіксували новий температурний рекорд — +38,8°С
Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки
Сильні дощі у Миколаєві: скільки опадів випало за добу

Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила

Миколаїв проситиме донорів допомогти з відновленням вікон після удару «Шахеда» по ліцею №40

2 години тому

Це проміжний, але важливий результат, — у Миколаєві відремонтували дорогу до Матвіївського кладовища

Аліна Квітко

Головне сьогодні