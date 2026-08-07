Миколаїв, Рівне та Київ учора побили температурні рекорди, досягши позначки +39°C
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У четвер, 6 серпня, у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, попередній температурний рекорд на цій метеостанції тримався з 2023 року. Тоді 6 серпня у Миколаєві зафіксували +38,1°C.
Миколаїв опинився серед обласних центрів України, де 6 серпня денні максимуми температури також перевищили попередні рекордні значення для цієї дати.
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у різних регіонах країни перевищення становили від 0,7 до 4,3°C.
Водночас надані метеорологами дані стосуються лише рекордних значень, зафіксованих в обласних центрах.
Нагадаємо, що синоптики прогнозували на Миколаївщині 6 та 7 серпня надзвичайну спеку до +40°C. Через високі температури оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.
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