Миколаїв, Рівне та Київ учора побили температурні рекорди, досягши позначки +39°C

Миколаїв увійшов до переліку міст України з рекордною спекою 6 серпня. Архівне фото: Миколаївська міська рада

У четвер, 6 серпня, у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, попередній температурний рекорд на цій метеостанції тримався з 2023 року. Тоді 6 серпня у Миколаєві зафіксували +38,1°C.

Миколаїв опинився серед обласних центрів України, де 6 серпня денні максимуми температури також перевищили попередні рекордні значення для цієї дати.

У Миколаєві 6 серпня зафіксували рекордні +38,8°C. Інфографіка Миколаївського обласного центру з гідрометеорології

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у різних регіонах країни перевищення становили від 0,7 до 4,3°C.

Водночас надані метеорологами дані стосуються лише рекордних значень, зафіксованих в обласних центрах.

6 серпня в Миколаєві зафіксували рекордні 38,8°C, в Києві — 39°C. Інфографіка Укргідрометцентра

Нагадаємо, що синоптики прогнозували на Миколаївщині 6 та 7 серпня надзвичайну спеку до +40°C. Через високі температури оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.