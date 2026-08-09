Стрибнув з пірса: на Намиві у Миколаєві потонув 13-річний підліток

На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні вдень, 9 серпня, у мікрорайоні Намив у Миколаєві потонув 13-річний хлопець. Він стрибнув з пірса та зник під водою.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальників сповістили, що під час купання у Бузькому лимані зникла дитина. На місці аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та 10-го взвод Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України дізналися, що 13-річний хлопець стрибнув з пірса у воду та зник під її поверхнею.

На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Під час пошукових робіт знайшли тіло підлітка на відстані 50 метрів від берега. Його доставили на сушу. Обставини загибелі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, протягом червня на Намиві потонули кілька людей. 10 червня потонув 17-річний хлопець, а 30 червня загинув 18-річний парубок.

Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.

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