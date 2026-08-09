 Стрибнув з пірса: на Намиві у Миколаєві потонув 13-річний підліток

  • неділя

    9 серпня, 2026

  • 24.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 серпня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 24.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 16:31, 09 серпня, 2026

Стрибнув з пірса: на Намиві у Миколаєві потонув 13-річний підліток

На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській областіНа Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні вдень, 9 серпня, у мікрорайоні Намив у Миколаєві потонув 13-річний хлопець. Він стрибнув з пірса та зник під водою.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальників сповістили, що під час купання у Бузькому лимані зникла дитина. На місці аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та 10-го взвод Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України дізналися, що 13-річний хлопець стрибнув з пірса у воду та зник під її поверхнею.

На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській областіНа Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області
На Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській областіНа Намиві потонув 13-річнйи підліток. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Під час пошукових робіт знайшли тіло підлітка на відстані 50 метрів від берега. Його доставили на сушу. Обставини загибелі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, протягом червня на Намиві потонули кілька людей. 10 червня потонув 17-річний хлопець, а 30 червня загинув 18-річний парубок.

Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.

Читайте також статтю «МикВісті»: «У Миколаєві немає офіційних пляжів, але є сотні людей біля води. Що не так із літнім відпочинком у місті»

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
Реклама
Читайте також:
новини
Для інтернів готували 200 місць у лікарнях Миколаївщини: роботу обрали лише 44 випускники

Юлія Лук’яненко
новини
Від «Піратів Карибського моря» до шкільного суднобудівного заводу: як вчитель з учнями створюють у Миколаєві моделі кораблів

Юлія Лук’яненко
новини
Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив провести навчання міських служб з першої допомоги на випадок російських ударів

Юлія Лук’яненко
новини
Кількість непрацюючих камер відеоспостереження у Миколаєві зменшилася майже вдвічі

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Від «Піратів Карибського моря» до шкільного суднобудівного заводу: як вчитель з учнями створюють у Миколаєві моделі кораблів

Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили

У прифронтових громадах збираються встановити 840 мобільних укриттів: для цього потрібно ₴1,4 млрд

Головне сьогодні