Від «Піратів Карибського моря» до шкільного суднобудівного заводу: як вчитель з учнями створюють у Миколаєві моделі кораблів

Вчитель технологій Дмитро Пейчев разом з учнями створюють моделі кораблів. Фото: МикВісті

У Миколаївській гімназії №20 працює шкільний суднобудівний завод, який у навчальному закладі називають єдиним у своєму роді у країні. Разом з вчителем Дмитром Пейчевим діти збирають моделі кораблів. Ідея вчителя технологій спробувати створити модель корабля з фільму перетворилася на великий проєкт гімназії, який охопив учнів від п'ятого до дев'ятого класу.

Дмитро Пейчев розповів «МикВісті», як у нього виникла перша ідея створити модель корабля, як він шукає підхід до учнів та що запланував нового на навчальний рік.

«Пірати Карибського моря» та перші моделі

Дмитро Пейчев родом з Бердянська, де у 1995 році почав працювати вчителем. У Миколаєві він вже більше 20 років: спершу працював у гімназії №57, а потім у гімназії №20.

Перша ідея створити модель корабля виникла у 2013 році після перегляду фільму. До цього, як розповів Дмитро Пейчев, він не займався моделюванням.

— Все почалося спонтанно. Просто подивився «Пірати Карибського моря» і захотілося зробити цей корабель. Але зробив його по-іншому. Потім підтягнув хлопців. Я до цього ніколи не робив моделі. Але мені просто захотілося. І так з 2013 року. Ми чотири кораблі зробили за дев'ять місяців, — розповів учитель.

Ці кораблі потім багато разів показували під час святкування Дня міста. Але, як розповів вчитель, транспортування дається взнаки, тому він пропонував зробити менші моделі, щоб їх було легше возити.

Моделі кораблів, які створили у гімназії №20. Фото: МикВісті

Дмитро Пейчев розповів, що бачить якийсь корабель, потім розраховує масштаб, адже важливо зберігати пропорції. А далі все іде легше.

У створенні моделей кораблів беруть участь і дівчата. Як розповів Дмитро Пейчев, вчителька технологій Наталя Львовська допомагає разом з дівчатами. Учениці шиють вітрила, вишивають на них, фарбують моделі та виконують іншу «ювелірну» роботу.

Створення кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева Створення кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева

Моделі кораблів, які почали створювати у 2020 році, закінчили тільки зараз, оскільки плани перервала війна. У 2025 році діти повернулися на офлайн навчання до школи і продовжили створення моделей.

— Я кожен рік планую, як розподілити роботу, щоб усі були задіяні від п'ятого до дев'ятого класу. Як у мурашнику. Була мета, щоб це робив не якийсь певний клас, а щоб охопити всю школу. Тоді цікавіше, — розповів Дмитро Пейчев.

За його словами, у кожного класу своє завдання. Створення кожної партії з п’яти кораблів він планує на два роки, починаючи з сьомого класу і до випуску учнів у дев'ятому.

Навчання без шаблонів: як вчитель знаходить підхід до учнів

Дмитро Пейчев наголосив, що потрібно знайти підхід до дитини, незалежно від віку.

— Я за шаблоном ніколи не працював. Я вже 30 років з дітьми. Не буває поганих дітей, не буває однакових. «Я сказав» тут не діє. Треба дитину мотивувати, зацікавити, — поділився вчитель.

Він розповів, що починає шукати підхід до учнів із п’ятого класу.

— П'яті класи ще маленькі. Я подивився, наче рентген, хто до чого здібний. Найголовніше зрозуміти, хто чим дихає. Треба враховувати настрій. Це діти: якщо ми їх не будемо відчувати, то вони нас ігноруватимуть, — зазначив Дмитро Пейчев.

Вчитель технологій Дмитро Пейчев разом з учнями створюють моделі кораблів. Фото: МикВісті

Також він вважає, що всі діти мають хист до якихось завдань.

— Я завжди кажу хлопцям: не буває завдань, які не можна виконати, просто потрібно задатися метою. Чи я робив мало помилок? Тисячу. Помилок не припускається той, хто нічого не робить. Всі люди мають схильності, просто не потрібно лінуватися, — розповів вчитель.

Коли діти питають, навіщо їм вчитися робити кораблі, вчитель пояснює, що це корисні навички в житті, які, зокрема, розвивають посидючість і просторове мислення, вчать виконувати роботу, яка може бути корисною і вдома.

Створення кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева Створення кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева Створення кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева

Вчитель поділився, що радиться з учнями, як краще створити модель, адже для них це важливо.

— Коли ми щось робимо, важливий момент не просто «Я сказав, так і буде». Я завжди кажу, що це наша колективна робота. Завжди акцентую, що це «ми», а не «я». Запитую їхню думку, як краще зробити, раджуся, коли вони вже у 8, 9 класі. Це показує, що вони не просто виконавці, а ми всі беремо участь у цій роботі. Щоб не вбивати думку. Коли дитина відчуває, що на її думку зважають, це зовсім інше ставлення. У нас постійний діалог під час роботи, — розповів Дмитро Пейчев.

Плани на новий навчальний рік

Як розповів вчитель, з учнями пробували робити драккари, але поки робота просувалася складно. На новий навчальний рік для п'ятикласників він готує проєкт корабля у пляшці.

Дмитро Пейчев зазначив, що п'ятий і шості класи почнуть робити маленькі моделі, щоб всього навчитися поетапно.

— Вони починають пиляти фанеру. П'ятий клас поки наб’є руку: це не тільки пиляння, скільки посидючість та правильне дотримання розміру, — поділився вчитель.

Тому для менших учнів він підбирає роботу відповідно до їхнього віку.

— Маленькій дитині хочеться зробити і щоб результат був швидким. Щоб було швидко, я вигадав ці пляшки. У цьому році зробимо такий експеримент. Все одно знайду якусь фішку, яка переходитиме з року у рік. Просто треба експериментувати, — поділився Дмитро Пейчев.

Створення моделей кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева Створення моделей кораблів у гімназії №20. Фото з архіву Дмитра Пейчева

Також він розповів, що має ідею створення моделей іспанських кораблів, але там потрібно виконувати різьблення по дереву. Для цього планують закупити гравери. Учитель зазначив, що з цим допомагає адміністрація школи, хоча він теж долучається: каже, що ідея з кораблями була його, тому і приєднується.

— Саме тематика корабля найактуальніша у нас, бо це фішка нашої школи. Просто жодна школа в Україні таке не робить. Була моя ідея, але підтримали діти і, найголовніше, директорка Олена Вікторівна Бакаляр. Велике за це дякую, тому що багато залежить від керівника. Ідея хороша, але якби не було такої підтримки, то нічого б не вийшло, — додав учитель.



Фоторепортаж

Моделі кораблів, які створили у гімназії №20. Фото: МикВісті

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