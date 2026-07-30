Батьки просять облаштувати укриття для «Академії дитячої творчості» у Миколаєві: у міськраді почали вивчати питання

Укриття у школі. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Миколаївському ліцеї «Академія дитячої творчості» немає укриття. Батьківський комітет звернувся до депутатів Миколаївської міської ради, щоб вони допомогли облаштувати сховище у приміщенні, які знайшли поруч. Проте, як сказав мер Олександр Сєнкевич і депутати, питання тільки почали вивчати і може виявитися, що підвал непридатний під укриття. Тому робити гучні заяви, що його «купили» не варто.

Про це говорили на засіданні сесії Миколаївської міськради сьогодні, 30 липня, пишуть «МикВісті».

Мова йде про приміщення по вул. Парковій, які розглядають як можливе найпростіше укриття. Питання, чи придатні для цього приміщення, вивчатиме робоча група, рішення якої матимуть рекомендаційний характер.

Представниця батьківського комітету Олена Мельник звернулася до депутатів з проблемою укриття. За її словами, воно потрібно вже на 1 вересня, адже укриття до «Зорі» розташовано у 300 метрах, а на Парковій, 40/1, де знайшли варіант під сховище, — у 60 метрах.

— В Україні триває війна і повітряні тривоги стали частиною нашого життя. І кожна мама, проводжаючи дитину до школи, хоче бути впевненою, що у разі небезпеки вона буде захищена. Ми не просимо привілеїв, ми просимо лише рівних умов для наших дітей. Вони мають також право на безпечне навчання, як і всі школярі нашого міста, — зазначила Олена Мельник.

Сесія Миколаївської міськради. Скриншот з трансляції

Після виступу мер Олександр Сєнкевич сказав, що у порядку денному цього питання немає, але стало зрозуміло, чому батьки вирішили виступити на сесії.

— Деякі міські, так звані активісти почали звинувачувати у тому, що я щось вирішив придбати чи щось там ще. Виявилося, що на одній з комісій обговорювали це питання, і ось вже у нас тут всі крадії, — сказав міський голова.

За його словами, укриття в академії дитячої творчості немає. Для його облаштування розробили проєкт, але на нього не передбачали грошей у бюджеті. Питання опрацьовують, щоб потім вирішувати, звідки брати гроші.

— Сьогодні у нас на території академії дитячої творчості немає укриття. Ми запланували будівництво укриття в цьому закладі, розробили проєкт, але сьогодні немає фінансування проєкту, тобто немає взагалі грошей. Справа тому, що і на купівлю даного об'єкту, який знайшла школа поряд із собою і передала цю інформацію депутатам міськради, теж немає грошей, — сказав мер.

Мер Олександр Сєнкевич. Скриншот з трансляції сесії

Депутатка від «Європейської солідарності» Олена Кісельова також зазначила, що батьки знайшли варіанти придбати приміщення під укриття, оскільки проєктування та будівництво тривале. Тим часом діти мають навчатися. Ніхто ще не купував ніякі будівлі, але це викликало обговорення серед місцевих активісток та звинувачення на адресу місцевої влади.

— При вивченні, в принципі, питання було раціональне і розумне, і ви правильно сказали: ніхто ще нічого не придбав, грошей не виділяли, ще навіть не думали про це і не обговорювали. Єдине, що було, надано протокольне доручення на звернення заяви. Далі було створено робочу групу про вивчення цього питання і на цьому все. Але з'явилися «общественніци» і «дуже справедливі люди», які пішли, сфотографували, відео звели. Збаламутили всіх. Грошей не було, рішення не було. Але все вже не тільки, не те, що не купили, а вже «вкрали і поділили», — сказала Олена Кісельова.

Депутатка Олена Кісельова. Скриншот з трансляції сесії

Ймовірно, депутатка мала на увазі допис у соцмережах ексдепутатки Миколаївської облради Світлани Федорової. Вона заявила, що за роки війни не облаштували сховище для навчального закладу. Натомість зараз пропонують придбати підвал у старому будинку, який непридатний під укриття.

Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. Скриншот Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. Скриншот Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. Скриншот

Олена Кісельова звернула увагу, що є питання до правоохоронців, чи можна знімати такі заклади, як показали на відео, під час воєнного стану.

— І взагалі, як депутати можуть захищатися від брехні і популяризації, скажімо так, в суспільстві неправдивих чуток, тому що я вважаю, що це створює небезпеку для людей, а дурість створює небажані рефлексії і небажані проблеми, — заявила депутатка.

Вона акцентувала, що депутати вже вивчають питання укриття, тому нема потреби у зверненні батьків. Натомість активістки створюють штучні перешкоди.

Реклама

— Але є штучні перешкоди, створені активними позиціантками, які роблять все, але не розуміють що, — прокоментувала Олена Кісельова.

Депутат від «Пропозиції» Андрій Янтар сказав, що ліцей входить до його округу, тому він знає проблему. На його думку, потрібно зробити тимчасове укриття, але не у запропонованому приміщенні.

— Я абсолютно підтримую тезу про те, що діти і їхня безпека — це понад усе. Але що стосується запропонованого так званого укриття, то це, на мою думку, не відповідає укриттю. Це напівпідвал, у якого вікна виходять в цокольну часть будинку. З одним входом. Тому я вважаю, що це дуже велика небезпека, а краще за ці гроші придбати тимчасові якісь укриття і поставити. Я думаю, що це буде безпечніше для дітей, в першу чергу, — зауважив депутат.

Засідання сесії Миколаївської міськради. Скриншот з трансляції

Проте мер апелював, знов виникає питання фінансів.

— Цифри якісь є? — запитав мер.

— Цифри нам не довели. Але ж безпека — це понад усе. І ми можемо знайти у бюджеті кошти. У нас є витрати, які можуть почекати, — відповів депутат.

Олександр Сєнкевич резюмував, що процедура є бюрократичною: потрібно дослідити об'єкт, визначити, чи можна його використовувати під укриття, провести експертизи, оцінку вартості, а вже потім виносити обговорення на депутатські комісії для можливого придбання.

— Тому сьогодні от так от казати про те, що краще ці гроші використати на придбання модульних там чи якихось інших укриттів — ми не знаємо, скільки це коштує. І взагалі, чи ми дійдемо до цього. Ну і втретє, так, насправді у нас сьогодні на кошти під це не заплановані. Тобто це інше питання, — заявив мер.

Депутатка Олена Кісельова звернула увагу, що результатом вивчення питання робочої групи може стати висновок, що запропоноване приміщення під укриття непридатне. Тому не треба попередньо звинувачувати владу, що їх вже купили.

— Тому ідіть у робочу групу, вивчайте скільки коштує, і говоріть: «Не треба купувати, ставте свій підпис, доводьте це батькам і беріть на себе роботу і відповідальність, а не висновки «поперед батька в пекло», — сказала депутатка.

Голова бюджетної комісії Федір Панченко також додав, що не всі депутати у контексті питання і його потрібно обговорювати не на рівні чуток чи соцмереж.

— Я сподіваюсь, що ми, коли будемо реально обговорювати це питання, то воно буде вже в якомусь цілісному вигляді обговорюватися, а не як чутки чи ролики з Тік Току, — сказав депутат.

Мер резюмував, що охочі можуть долучитися до робочої групи.

Укриття у навчальних закладах

Нагадаємо, в Управлінні капітального будівництва підписали договір з підрядником, який має завершити реконструкцію підвалу ліцею №38 імені Володимира Чайки для облаштування там укриття. УКБ вже два рази оголошувало тендер на проведення робіт у ліцеї вартістю 11,6 мільйона гривень. Проте обидва рази були невдалими. На торги також подавалась компанія «Майстер Буд-Монтаж», яка вже виконувала частину робіт по об’єкті і яка, за даними правоохоронців, могла завищити обсяги і вартість робіт.

Також у Миколаєві триває будівництво нового укриття на території ліцею №61. Його планують завершити до кінця 2026 року, повідомив «МикВісті» керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук. На об’єкті вже виконали частину земляних та бетонних робіт.

У гімназії №16 у Тернівці є проблема з укриттям. У підвалі розташовані старі котли, які поки не демонтували, а також немає грошей для облаштування сховища.