У гімназії у Тернівці не можуть облаштувати укриття через брак коштів та стару котельню. Ілюстративне фото Українські новини

У гімназії №16 у Тернівці у Миколаєві не можуть облаштувати укриття. Для цього у міста немає грошей і, крім того, у підвалі стоять котли старої котельні, які заважають облаштувати сховище.

Про це стало відомо на комісії міськради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту 28 липня, повідомляють «МикВісті».

Про ситуацію з укриттям на комісії розповів виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Сергій Жмур. За його словами, КП «Захист» подало інформацію, що на ремонт захисних споруд, що перебувають на балансі підприємства, всього виділено 2,4 мільйона гривень.

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— На ці кошти КП «Захист» проводить поточний ремонт в захисних спорудах, які є у нього на балансі та розташовані у житлових будинках. Додаткових коштів на проведення заходів з облаштування захисної споруди у цій гімназії у КП «Захист» немає, — сказав Сергій Жмур.

Крім того, у гімназії є питання з котельною. Сергій Жмур зазначив, що департамент енергоефективності зараз скорочується і запропонував передати проєктно-кошторисну документацію для реконструкції котельні у гімназії до ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

— Видатки, передбачені департаменту енергоефективності, передати до департаменту ЖКГ. Тобто ситуація така: у КП «Захист» немає коштів на облаштування. Крім того, не розпочаті роботи щодо демонтажу там котлів і влаштування котельні», — повідомив Сергій Жмур.

Голова комісії Ганна Норд акцентувала, що головне питання — діти мають ходити до школи у районі, оскільки поруч шкіл немає. За словами Сергія Жмура, на облаштування сховища потрібно приблизно 1,2-1,3 мільйона гривень. Але їх немає.

Ганна Норд поцікавилася, що у такому разі робити з дітьми.

— Передбачити додаткове фінансування КП «Захист» щодо облаштування сховищ. По-перше, і зробити там котельну, щоб можна було потом приступити до робот. Там у підвалі стоять котли. Якщо ми приберемо котли з цього підвалу, то школа не буде взагалі опалюватися. Тобто там влаштовувати якесь сховище, немає сенсу, поки не буде зроблена котельна, — сказав Сергій Жмур.

Комісія прийняла інформацію до відома, оскільки на засіданні не можуть нічого вирішити, але мають далі розбиратися, щоб діти могли навчатися офлайн.

Проте директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» повідомив, що у гімназії підприємство вже розпочало роботи, щоб облаштувати блочно-модульну котельню.

— Департаментом енергоефективності був розроблений проєкт щодо встановлення на території школи блочно-модульної котельної на пелеті. Нам передали приблизно півтора місяці тому проєктно-кошторисну документацію, ми пройшли експертизу, уклали договір з підрядником та вже почали роботу з будівництва майданчику під перенос блочно-модульної котельної. За планом ми плануємо запустити цю котельню до листопада цього року, — розповів Микола Логвінов.

Він звернув увагу, що до старої вугільної котельні підприємство не має стосунку.

— Котельню, яка є у підвалі, нам не передавали і до нас вона немає стосунку. Там мали зробити проєкт щодо демонтажу котельні та будівництва сховища, — зазначив директор «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, жителі поскаржилися на незадовільний стан укриття на проспекті Центральному, 69 у центрі Миколаєва. За їхніми словами, у сховищі немає освітлення та місць для сидіння, а вказаний на інформаційному стенді контактний номер не працює.