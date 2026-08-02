У Миколаєві чоловіка вкусив собака: він заявляє, що тварину навмисно нацькували, поліція склала адмінпротокол

У Миколаєві поліція склала адміністративний протокол на власницю собаки, який покусав чоловіка. Потерпіла сторона стверджує, що жінка навмисно нацькувала тварину.

Про напад до редакції «МикВісті» повідомила дружина потерпілого. Інформацію про сам інцидент підтвердила поліція.

«Мого чоловіка покусала одна з собак, яку їхня власниця навмисно нацькувала командою «ВЗЯТЬ». Унаслідок нападу він отримав укушену та рвану рану, звернувся до травмпункту, де йому надали медичну допомогу, зробили щеплення від правця та видали медичні документи», — повідомила Ірина.

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Жінка стверджує, що ще до нападу вони неодноразово зверталися до поліції через погрози з боку власниці собак.

«Вона регулярно використовувала собак для залякування, погрожувала нацькувати їх на мого чоловіка. На нашу думку, жодної належної реакції з боку поліції не було, хоча ми попереджали, що це може закінчитися трагедією», — додала Ірина.

У поліції повідомили, що інформація про подію надійшла 30 липня. Попередньо правоохоронці встановили, що між потерпілим та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт, під час якого, за словами чоловіка, жінка нацькувала на нього собаку.

У Миколаєві чоловіка вкусив собака. Фото «МикВісті» надала потерпіла сторона У Миколаєві чоловіка вкусив собака. Фото «МикВісті» надала потерпіла сторона

Правоохоронці склали щодо власниці тварини адміністративний протокол за частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил тримання собак, що спричинило шкоду здоров'ю людини. Матеріали вже передали до суду. Санкція статті передбачає штраф і конфіскацію тварини.

Однак саме таке рішення поліції родину потерпілого не влаштовує.

За словами дружини чоловіка, у районному управлінні поліції їм повідомили, що вбачають у події лише адміністративне правопорушення та порадили звертатися до суду. Родина ж наполягає, що після заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронці мали дати правову оцінку можливому кримінальному правопорушенню.

«Нам не надали письмового рішення, у якому було б пояснено, чому напад, унаслідок якого людина отримала тілесні ушкодження, не розглядається як можливе кримінальне правопорушення Ми не просимо нікого визнавати винним без розслідування. Ми просимо лише про повне, об'єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин цієї події та належну правову оцінку», — зазначила заявниця.

Також постраждала сторона наполягає на ветеринарному спостереженні за собакою після укусу. За словами жінки, у КП «Центр захисту тварин» їм пояснили, що для ізоляції тварини необхідний відповідний акт від поліції. Водночас, стверджує вона, у видачі такого документа правоохоронці відмовили.

«Ми були змушені хвилюватися не лише через отримані травми, а й через можливий ризик зараження сказом. На сьогодні собаку не вилучено для спостереження, хоча це важливо після нападу та укусу людини», — сказала вона.

Нагадаємо, 8 липня по провулку 3-му Індивідуальному провулку у Миколаєві собака вискочив з приватного будинку та покусав 5 людей. Їх забрала швидка.

Раніше повідомлялось, що більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. 15 з них мали власників. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.