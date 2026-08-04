Автобуси чіпляються за дорогу: Сєнкевич доручив розібратися з Новозаводською, яку хотіли забетонувати

Мер доручив розібратися з вул. Новозаводською, яку хотіли ремонтувати у бетоні. Фото: МикВісті

Автобуси пастрансу при виїзді з бази чіпляються за дорогу на вул. Новозаводській у Миколаєві, яку ще до війни планували зробити «у бетоні». Мер Олександр Сєнкевич доручив комунальним службам зробити можливість для проїзду транспорту і доповісти з цього приводу.

Про це йшла мова сьогодні, 4 серпня, на апаратній нараді у мерії Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Міський голова нагадав, що дорогу на вул. Новозаводській планували відремонтувати ще до війни через її поганий стан. Зараз на це немає грошей, але проблема з виїздом автобусів залишається.

— Був нещодавно на підприємстві «Миколаївпастранс», дивилися там зміни до роботи... Та дорога, та страшна вулиця Новозаводська, яку ми планували до війни, до 2022 року робити у бетоні. Звичайно, зараз у нас ані грошей, ані реальних найближчих можливостей я не бачу, де ми можемо взяти ці гроші. Але факт залишається фактом, що довгі автобуси, які виїжджають з бази, вони вже «чиркають носом» в ту дорогу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він звернувся до Департаменту ЖКГ, адміністрації Інгульського району, ЕЛУ «Автодоріг», щоб вони розібралися, що можна зробити тимчасово, але надовго, з ремонтом дороги та проїздом автобусів. Про це посадовці мають звітувати через два тижні на апаратній нараді.

Ремонт «в бетоні» Новозаводської

Нагадаємо, у 2017 році правоохоронці казали, що стан вулиці Новозаводської та Турбінної, які визначені для руху великогабаритного транспорту, незадовільний і в деяких місцях небезпечний.

У липні 2019 року Олександр Сенкевич звернувся до представників портового бізнесу в місті з пропозицією виділяти гроші на ремонт вулиць Новозаводська та Турбінна, які зруйновані через рух великовантажного транспорту під час доставки товару до портів.

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У лютому 2020 року патрульна поліція ініціювала закриття вулиць Новозаводської та Турбінної для проїзду транспорту через аварійний стан дорожнього покриття.

16 лютого мешканці Миколаєва на перетині вулиць Космонавтів та Залізничної в Інгульському районі перекрили рух для всіх вантажівок, що прямують до порту. Жителі були обурені тим, що вантажні автомобілі щодня проходять цим маршрутом, шумлять, піднімають пил і руйнують дорогу.

17 лютого заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець заявив, що рішення виконавчого комітету про запровадження низки обмежень для в'їзду великовантажного транспорту до міста ніким не виконується.

У травні 2020 року у Миколаєві збиралися за 19 мільйонів гривень відремонтувати у бетоні частину дороги по вулиці Новозаводській. За словами міського голови, ремонт планувався на ділянці від Херсонського шосе до залізничного вокзалу.

Згодом оголосили тендер з очікуваною вартістю 32 мільйони гривень на ремонт вул. Новозаводської. Підрядник мав завершити ремонт дороги до 1 квітня 2021 року. Проте пропозиції учасників відхилили, оскільки вони не надали необхідні документи.

У липні 2020 року Департамент ЖКГ оголосив повторний тендер.