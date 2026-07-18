«Він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування», — Сєнкевич привітав Кіма з призначенням на посаду очільника Мінветеранів
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав колишнього голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма з призначенням на посаду очільника Міністерства у справах ветеранів. Мер зазначив, що керівник ОВА не тиснув на місцеве самоврядування і не намагався витягнути кошти з бюджету міста в область, оскільки є ще й депутатом міської ради.
Про це Олександр Сєнкевич написав у «Фейсбуці».
Мер згадав, що познайомився з Віталієм Кімом, ще коли він працював у бізнесі, та зазначив, що посада голови ОВА не змінила його.
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Також Олександр Сєнкевич нагадав, як на початку війни вони співпрацювали та, незважаючи на різні підходи, об'єдналися для захисту Миколаєва.
«Він завжди дивився на ситуацію з оптимізмом, я — з певною долею скепсису. Якось при зустрічі одна людина сказала мені: «На початку війни ми слухали і вас, і Кіма, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, бо реальність була десь посередині». Мабуть, це і є найкраща ілюстрація того, як ми співпрацювали один з одним. У найважчі місяці 2022 року ми не завжди були однаковими в оцінках чи підходах, але завжди були єдиними в головному – захистити Миколаїв, підтримати людей і втримати місто. Саме тоді сформувався той відвертий діалог, а потім і довіра між міською та обласною владою», — написав Олександр Сєнкевич.
Мер зауважив, що Віталій Кім був одночасно головою Миколаївської ОВА та депутатом Миколавської міськради. За словами Олександра Сєнкевича, очільник ОВА не намагався перетягнути кошти з бюджета міста в область.
«Він не намагався витягнути з міста кошти в область, а навпаки, знаходив реальні аргументи, щоб знизити участь Миколаєва у співфінансуванні державних проєктів. Сьогодні, коли він вже не на посаді, можу сказати відкрито: він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування. Модель співпраці Миколаївської області та міста Миколаєва унікальна для України і може бути прикладом для інших регіонів», — зазначив Олександр Сєнкевич.
Він згадав співпрацю з Данією та важливість злагодженості українського уряду, області та міста.
Олександр Сєнкевич резюмував, що Віталій Кім розуміє проблеми ветеранів з живого досвіду, оскільки з ними постійно спілкувався, як і з військовими.
«За роки війни Віталій щодня спілкувався не лише з військовими, а вже й безпосередньо з ветеранами. А тому він глибоко розуміє їхні проблеми не з документів, а з живого досвіду. Впевнений, на новій посаді саме цей досвід стане його головним інструментом. Бажаю Віталію сил, мудрості і його фірмового оптимізму на новій посаді. Впевнений, що і там у нього вийде багато доброго», — написав міський голова Миколаєва.
Нагадаємо, Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. Серед нових урядовців — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який очолив Міністерство у справах ветеранів.
У своєму відеозверненні 17 липня пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.
Раніше Віталій Кім заявив, що не розглядає для себе участь у президентських виборах, а також, що «крісла» його не цікавлять.
У січні 2026 року Олександр Сєнкевич заявив, що не вбачає політичної конкуренції між ним та Віталієм Кімом і між ними робочі стосунки.
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