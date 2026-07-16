 Віталій Кім став міністром у справах ветеранів: Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну

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Головна Новини Політика 16:05, 16 липня, 2026

Віталій Кім став міністром у справах ветеранів: Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну

Віталій Кім . Скриншот з засіданняВіталій Кім, який очолив Міністерство у справах ветеранів. Скриншот з засідання

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. Серед нових урядовців — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який очолив Міністерство у справах ветеранів. Також крісло очільника МВС отримав голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Рішення ухвалили під час засідання парламенту. Зокрема «за» проголосували 264 народних депутати.

Раніше Верховна Рада призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Після цього він представив кандидатури на посади членів нового уряду.

До складу Кабінету Міністрів увійшли:

  • Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України;
  • Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури України;
  • Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;
  • Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
  • Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;
  • Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я України;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Денис Маслов — міністр юстиції України;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації України.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще вчора. Він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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