Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців

Верховна Рада, липень 2016 року. Фото: Руслан Стефанчук, Facebook

Верховна Рада сьогодні, 16 липня, має розглянути питання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Серед кандидатів на посади міністрів миколаївські посадовці — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Про попередній розподіл посад увечері 15 липня написала нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Віталія Кіма пропонують призначити міністром у справах ветеранів, а Івана Вигівського — міністром внутрішніх справ.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще вчора. Він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

Володимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: Офісу президента

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Ймовірний кандидат на крісло міністра МВС Іван Вигівський народився на Житомирщині, однак практично всю професійну кар'єру від оперуповноваженого до голови ГУНП побудував у Миколаєві.

У 2025 році Вигівському присвоєно спеціальне звання генерала поліції другого рангу. Фото: Офіс президента

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України у Миколаївській області. 2003 року закінчив Національний університет внутрішніх справ України. З 2015 до 2016 року працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП у Миколаївській області. З 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП у Миколаївській області. З 2021 році став головою Національної поліції.

Крім того, за інформацією Василевської-Смаглюк, до нового складу уряду також можуть увійти:

Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Віталій Безгін — міністр громад та територій;

Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;

Ігор Клименко — міністр оборони.

А от посади для діючого міністра оборони Михайла Федорова в уряді не знайшлось, як стверджують дані «РБК-Україна», хоча Володимир Зеленський пообіцяв, що Федоров залишиться в команді, але без деталей. Сам Михайло Федоров учора ввечері підтвердив, що йде з посади очільника Міноборони. Він нагадав, що за час його роботи на посаді команда встигла відключити росіянам Starlink, інвестувати кошти у mid-strike та зброю, запустити «Логістичний локдаун».