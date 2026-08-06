Сєнкевич впевнений, що спрацюється з Решетіловим в якості голови ОВА: «Нам нічого ділити»
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- Аліна КвіткоРепортерка
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Після переходу Віталія Кіма на роботу до уряду міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не очікує проблем у співпраці з новим керівником Миколаївської обласної військової адміністрації Георгієм Решетіловим.
Про це він сказав в коментарі «МикВісті», відповідаючи на запитання про те, чи вдасться зберегти ефективну співпрацю, яка була з попереднім очільником ОВА Віталієм Кімом.
За словами Олександра Сєнкевича, за час своєї роботи він співпрацював із кількома головами облдержадміністрації, і з кожним вдавалося знаходити спільну мову.
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— Я працював з різними головами ОДА. Якщо ви пам'ятаєте, за останні 10–11 років їх було декілька. Перший голова ОДА був Вадим Меріков. Ну і так далі. З будь-яким головою ОВА ми рано чи пізно знаходимо спільну мову, — сказав він.
Мер наголосив, що сьогодні повноваження та фінансові можливості органів місцевого самоврядування суттєво обмежені, тому причин для суперництва між міською та обласною владою він не бачить.
— Я думаю, що нам нічого ділити ні з ким. Я готовий спрацювати з будь-ким, хто буде призначений на цю посаду або виконуватиме обов'язки. Є робота, її просто потрібно робити. Амбіцій політичних чи якісь там виборів чи чогось немає, і не видно попереду, тому треба просто робити, — зазначив Олександр Сєнкевич.
Мер також зауважив, що сьогодні викликом для влади є не політичні питання, а нестача ресурсів. За його словами, після кожного російського обстрілу потреби міста зростають, тоді як фінансові можливості залишаються обмеженими.
Водночас, додав він, мешканці очікують від влади такого ж рівня послуг, як і до початку повномасштабної війни.
— Роботу важче робити, тому що менше ресурсів, а потреби щоденно після обстрілів зростають. Водночас запит суспільства на роботу місцевої та обласної влади залишається таким самим, як і до війни. Люди не розуміють, що йде війна, і вимагають того самого рівня сервісу, а ми повинні на це відповідати, — додав міський голова.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов. Крім того, усі діючі заступники голови Миколаївської ОВА залишаються працювати у команді Георгія Решетілова, однак у нього є можливість їх змінити.
Наступного дня у своєму відеозверненні до миколаївців він пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.
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