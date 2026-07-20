«Свій Єрмак» Кіма: хто такий Георгій Решетілов, який очолив Миколаївську ОВА

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Віталій Кім сподівається, що президент затвердить Георгія Решетілова на посаді голови Миколаївської ОВА. Фото: архів МикВісті

Після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів тимчасове керівництво Миколаївською обласною військовою адміністрацією перейшло до його першого заступника Георгія Решетілова. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 16 липня.

До цього Георгій Решетілов майже шість років працював першим заступником голови Миколаївської ОДА, а з початком повномасштабного вторгнення став одним із ключових управлінців області. Він координував питання розмінування, відбудови, роботи аграрного сектору, територіальної оборони та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У самій ОВА його називали людиною, яка забезпечувала внутрішню роботу адміністрації, а Віталій Кім свого часу охарактеризував його як «свого Єрмака».

Втім, кар'єра Георгія Решетілова почалася задовго до роботи в обласній адміністрації. За майже 15 років на державній службі він пройшов шлях від начальника відділу з питань банкрутства обласного управління юстиції до тимчасового очільника Миколаївської області.

2011–2015 Начальник відділу з питань банкрутства ГУ юстиції в Миколаївській області

Призначений у грудні 2011 при створенні терорганів Мін'юсту — найраніша зафіксована посада в архіві 2015–2020 Заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області (держреєстрація)

Публічне обличчя пілотів Мін'юсту: реєстрація новонароджених у пологових, електронний реєстр нерухомості 2020

(березень–жовтень) Керівник апарату Миколаївської ОДА

Прийшов у команду Олександра Стадніка; за 7 місяців — стрімкий зліт до першого заступника 2020–2026 Перший заступник голови Миколаївської ОДА, з 2022 — начальника ОВА

Кабмін погодив 23.09.2020; 17–25.11.2020 — т.в.о. голови ОДА; єдиний із команди Стадніка, кого лишив Кім («знайомі понад 10 років», у 2023 назвав його «своїм Єрмаком»). Курував АПК, землю, екологію (Екотранс, МГЗ), з 2022 — розмінування (голова Координаційного штабу), відбудову, з 2023 — спорт (з 2025 президент Федерації баскетболу Миколаївщини). Орден «За заслуги» ІІІ ст. (2022), Заслужений юрист України (2024) з 16 липня 2026 Т.в.о. начальника Миколаївської ОВА

З 16.07.2026, після призначення Кіма міністром у справах ветеранів; Кім передав йому всю команду і сподівається на призначення «без приставки»

Розповідаємо, як формувалася його кар'єра та чим він запам'ятався на кожному з етапів.

2024-2025 Головний спікер розмінування, «заслужений юрист» і президент баскетбольної федерації У 2024–2025 роках Георгій Решетілов — перший заступник голови Миколаївської ОВА — остаточно закріпився як головний голос області з питань протимінної діяльності, а водночас розширив присутність далеко за межі цієї теми: від неонатального обладнання для лікарень до баскетбольної Суперліги. 28 червня 2024 року, з нагоди Дня Конституції, президент Зеленський присвоїв Георгію Решетілову звання «Заслужений юрист України» — за значні заслуги у зміцненні державності та сумлінне виконання професійного обов'язку. Паралельно МикВісті стежили за його статками. За декларацією за 2023 рік Георгій Решетілов у 2023-му придбав котедж на 180 м² у Коблевому та квартиру в Миколаєві, отримав 912 тисяч гривень зарплати, 4 мільйони гривень спадщини і тримав готівкою 135 тисяч доларів та 250 тисяч гривень. Через рік декларація за 2024-й показала зарплату вже 1,32 мільйона гривень плюс 82 тисячі за сумісництвом у Миколаївському аграрному університеті; готівкові запаси не змінилися, а дружина Наталя задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності та пів мільйона від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Георгій Решетілов координував роботу ОВА з низки напрямків під час повномасштабної війни. Фото: Миколаївська ОВА Спорт, молодь і представницькі функції Поза розмінуванням Георгій Решетілов активно «закривав» гуманітарно-спортивний фронт ОВА. У лютому 2024-го він коментував передачу неонатального обладнання миколаївським лікарням, наголошуючи, що народжуваність у регіоні значно перевищує рівень 2022 року. Він регулярно з'являвся на представницьких подіях — від вручення відзнак паралімпійцям разом із Кімом до відкриття шкільних змагань з волейболу. Окремою лінією став баскетбол. Наприкінці 2024 року на пресконференції він розповів про домовленості з клубом «Ніко-Баскет»: якщо команда фінішує першою чи другою — підтримку збільшать і наступний сезон гратимуть у Суперлізі. У травні 2025-го це справдилося: Решетілов підтвердив перехід «Ніко-Баскет» до Суперліги, а сам очолив новостворену «Федерацію баскетболу Миколаївщини» — президентом спілки обрали його, віцепрезидентом став мер Сєнкевич. У травні 2025-го він також презентував молодіжний проєкт «Енергія майбутнього» в ЧНУ ім. Петра Могили — за його словами, один із перших молодіжних проєктів, що під час повномасштабної війни отримав від ОВА не лише організаційну, а й фінансову підтримку. А в липні на сесії облради пояснював створення обласного центру підготовки громадян до національного спротиву: окрема установа дозволить на законних підставах проводити курси з полігонами, зброєю та набоями. Заступники голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, Валентин Гайдаржи та Микола Марінов. Фото: архів МикВісті Наприкінці 2025 року Герогій Решетілов — був уже в статусі заступника голови ОВА з питань територіальної оборони. На підсумковій пресконференції ОВА за 2025 рік Георгій Решетілов виступив як юрист і кризовий спікер одразу з двох тем. Щодо Південноукраїнська, де депутати тричі не зібралися й не ухвалили бюджет-2026, він пояснив, що військову адміністрацію вводить президент лише за чітко визначених законом підстав — і те, що мер замість пошуку консенсусу з депутатами просить адміністрацію, такою підставою не є. А щодо Миколаївського глиноземного заводу визнав, що екологічна ситуація «складна, але контрольована»: спринклерна система зволоження шламових полів дуже пошкоджена, гострими лишаються питання дамби й підшламових вод, управляє заводом Фонд держмайна, а коштів із єдиного можливого джерела — держбюджету — підприємство не отримує.