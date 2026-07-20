«Свій Єрмак» Кіма: хто такий Георгій Решетілов, який очолив Миколаївську ОВА
-
- Аліна КвіткоРепортерка
-
Про AI Матеріал підготовлено з використанням власних AI-інструментів редакції: алгоритми зібрали й проаналізували всі згадки на цю тему в архіві МикВісті з 2009 року, відділили тезок і однофамільців та впорядкували факти в хронологію. Фінальний текст відредагував і перевірив журналіст: кожне твердження підкріплене посиланням на конкретну публікацію.
Після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів тимчасове керівництво Миколаївською обласною військовою адміністрацією перейшло до його першого заступника Георгія Решетілова. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 16 липня.
До цього Георгій Решетілов майже шість років працював першим заступником голови Миколаївської ОДА, а з початком повномасштабного вторгнення став одним із ключових управлінців області. Він координував питання розмінування, відбудови, роботи аграрного сектору, територіальної оборони та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У самій ОВА його називали людиною, яка забезпечувала внутрішню роботу адміністрації, а Віталій Кім свого часу охарактеризував його як «свого Єрмака».
Втім, кар'єра Георгія Решетілова почалася задовго до роботи в обласній адміністрації. За майже 15 років на державній службі він пройшов шлях від начальника відділу з питань банкрутства обласного управління юстиції до тимчасового очільника Миколаївської області.
|2011–2015
|Начальник відділу з питань банкрутства ГУ юстиції в Миколаївській області
Призначений у грудні 2011 при створенні терорганів Мін'юсту — найраніша зафіксована посада в архіві
|2015–2020
|Заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області (держреєстрація)
Публічне обличчя пілотів Мін'юсту: реєстрація новонароджених у пологових, електронний реєстр нерухомості
|2020
(березень–жовтень)
|Керівник апарату Миколаївської ОДА
Прийшов у команду Олександра Стадніка; за 7 місяців — стрімкий зліт до першого заступника
|2020–2026
|Перший заступник голови Миколаївської ОДА, з 2022 — начальника ОВА
Кабмін погодив 23.09.2020; 17–25.11.2020 — т.в.о. голови ОДА; єдиний із команди Стадніка, кого лишив Кім («знайомі понад 10 років», у 2023 назвав його «своїм Єрмаком»). Курував АПК, землю, екологію (Екотранс, МГЗ), з 2022 — розмінування (голова Координаційного штабу), відбудову, з 2023 — спорт (з 2025 президент Федерації баскетболу Миколаївщини). Орден «За заслуги» ІІІ ст. (2022), Заслужений юрист України (2024)
|з 16 липня 2026
|Т.в.о. начальника Миколаївської ОВА
З 16.07.2026, після призначення Кіма міністром у справах ветеранів; Кім передав йому всю команду і сподівається на призначення «без приставки»
Розповідаємо, як формувалася його кар'єра та чим він запам'ятався на кожному з етапів.
2011–2021 Від відділу банкрутства до першого віцегубернатора
Десятиліття в юстиції (2011–2019)
Перша згадка про Георгія Решетілова — грудень 2011 року, коли його призначили начальником відділу з питань банкрутства новоствореного територіального органу Головного управління юстиції в Миколаївській області (аналогічні призначення тоді відбулися у дев'яти областях). У системі юстиції він пропрацював майже десятиліття, дослужившись до заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. У цій ролі він з'являвся в новинах переважно як обличчя сервісних реформ Мін'юсту: у грудні 2015-го вручав свідоцтва про народження в пологовому будинку №1 у рамках пілотного проєкту «реєстрація за 24 години», у квітні 2016-го пояснював у прес-клубі, що електронна довідка з Реєстру прав на нерухомість юридично рівнозначна паперовій, але вдвічі дешевша (послугою реєстрації немовлят у пологових на той час скористалися 30% батьків області та 60% у Миколаєві), а в грудні 2018-го вітав матір трійні — за 11 місяців того року сервісом скористалися 6 тисяч родин.
Стрибок в ОДА: керівник апарату і перший заступник Стадніка (2020)
У березні 2020 року кар'єра різко пішла вгору: Георгій Решетілов став керівником апарату Миколаївської ОДА, про що сам повідомив у Facebook. У декларації кандидата він показав квартиру в Миколаєві, 612,9 тис. грн заробітку за 2019 рік і 340 тис. грн готівки. Уже 23 вересня 2020 року Кабмін погодив його кандидатуру на посаду першого заступника голови ОДА Олександра Стадніка, а розпорядженням від 26 жовтня Олександр Стаднік офіційно призначив його своїм першим заступником. Коли в листопаді Володимир Зеленський звільнив Олександра Стадніка, саме Георгій Решетілов став т.в.о. голови облдержадміністрації.
Людина, що пережила зміну керівника області
Показово, що новий голова ОДА Віталій Кім з усієї команди попередника одразу залишив лише Решетілова: «Я поки залишив Решетилова, по інших думаю», — сказав Віталій Кім на початку грудня 2020-го, а за тиждень підтвердив зі «100% ймовірністю», назвавши його професійною людиною, з якою давно знайомий. На брифінгу 21 грудня Віталій Кім офіційно представив Георгія Решетілова першим заступником, зазначивши, що знайомий з ним понад 10 років по юридичних питаннях і що той «знає всю кухню ОДА»; сам Георгій Решетілов окреслив свої напрямки — агропромисловий комплекс, земля та оборона (пізніше Віталій Кім додав і екологію). Тоді ж він у ролі «пояснювача» розтлумачив журналістам нову систему нарахування зарплати голови ОДА (близько 50 тис. грн, без надбавок). Сам Георгій Решетілов, на відміну від Віталія Кіма, отримував надбавку за інтенсивність у 100% окладу. За декларацією за 2020 рік — дві квартири (своя 32,4 м² і дружини 47,1 м²), ділянка 800 м², зарплата в ОДА 303,4 тис. грн і 450 тис. грн готівки (+110 тис. за рік).
2021: екологія як головний напрям
Найпомітнішим публічним напрямком Георгія Решетілова у 2021 році стала екологія. Презентуючи програму на рік, він заявив про намір встановити в області станції моніторингу якості повітря — пересувну і стаціонарні — і разом із Кімом їздив до міністра довкілля по державне співфінансування; у листопаді область безоплатно отримала пересувну лабораторію моніторингу повітря вартістю 12,5 млн грн. Він очолив робочу групу ОДА щодо скандального сміттєпереробного заводу «Екотранс»: активізував перевірки Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, Держпраці й ДСНС, але публічно наголошував — «Я не сторонник закрытия предприятия»: завод має працювати, не заважаючи жителям Намиву. У коментарях щодо «Екотрансу» він також заявляв, що «футбол» між держорганами недопустимий. Улітку він очолив ще одну робочу групу — з вивчення впливу Миколаївського глиноземного заводу на довкілля, а у вересні у справі забудови Кінбурнської коси зайняв обережну позицію: ОДА не може втручатися в плани Очаківської міськради, поки все в правовому полі, хоча особисто має питання, навіщо настільки розширювати межі сіл.
Земля, агросектор, інфраструктура
На земельному напрямку Георгій Решетілов першим повідомив про ліквідацію управління Держгеокадастру в Миколаївській області як юрособи, а в ефірі НІС-ТВ заявив, що Держгеокадастр, віддавши ~22 га землі Мигіївської ОТГ у приватну власність, діяв «не в повній відповідності до законодавства». До 100 днів ринку землі він озвучив статистику: 714 відчужених ділянок, середня ціна 23 тис. грн/га. В агросекторі домагався виплати 3 млн грн зарплатних боргів у ДП «Племрепродуктор «Степове» («люди повинні отримати землю»), просував Національний винний форум у Миколаєві — із виноробами з Бордо — і захищав на сесії облради виділення 400 тис. грн на нього через перерозподіл екологічної програми. З інфраструктури — анонсував проєктування розширення траси М-14 Миколаїв-Одеса до чотирьох смуг (13 ділянок, тендери на ПКД). На кінець 2021 року Решетілов — перший заступник Кіма, головний в ОДА з питань АПК, землі та екології.
2022–2023 «Свій Єрмак» воєнної адміністрації
Повномасштабне вторгнення застало Георгія Решетілова на посаді першого заступника голови Миколаївської ОДА, яка з початком війни перетворилася на обласну військову адміністрацію. Ще у січні 2022-го він фігурував у довоєнному контексті — активіст Дмитро Рябченко підрахував зарплати чиновників ОДА: середня зарплата заступників, включно з Решетіловим, становила близько 40 тис. грн, у лютому 2021-го він отримав матдопомогу на оздоровлення 40,7 тис. грн, а в грудні 2021-го Віталій Кім затвердив заступникам потрійний оклад.
Весна 2022: логістика, збитки, відбудова
У прифронтовому Миколаєві Решетілов став голосом ОВА з «цивільних» питань війни. У квітні 2022-го він повідомив, що пошкоджене обстрілами залізничне сполучення з Миколаєвом відновлено: вокзал відбудувати поки не вдалося, але логістика запрацювала і прийшли перші вантажі — пріоритетом було сполучення для гуманітарної допомоги та евакуації. Того ж дня він пояснив, що підрахувати збитки області неможливо — процес динамічний, тож ОВА, ДСНС і поліція зосереджені на фіксації злочинів у кримінальних справах заради майбутніх компенсацій, — і пообіцяв, що зруйновані росіянами лікарні відновлять за держкошти, зокрема за рахунок стягнення збитків із РФ; серед проблем називав логістику, брак будматеріалів і мобілізованих будівельників. Влітку він передав піротехнікам ДСНС броньований Volkswagen Crafter для розмінування, а в коментарі Le Monde пояснював, що окупанти навмисно б'ють по аграрній інфраструктурі.
У серпні 2022-го Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Літо 2023: Каховська ГЕС, укриття і чутки про підвищення
Після підриву Каховської ГЕС Георгія Решетілова призначили керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації — зокрема він доповідав депутатам облради про затоплення територій області. Тоді ж він оголосив повторну перевірку укриттів по області: 69% занедбаних сховищ припадало на Миколаїв. У червні Цензор.НЕТ писав, що в разі переходу Віталія Кіма до Києва саме Георгій Решетілов може очолити область. Утім, була й критика: нардеп Артем Чорноморов назвав його першим серед заступників Віталія Кіма, до роботи яких «є питання» — недостатній лобізм інтересів області й мало нових проєктів; там же нагадувалося, що Решетілов прийшов ще в команду попередника Кіма Олександра Стадніка.
Найяскравішу публічну характеристику Георгій Решетілов отримав у липні 2023-го: у фільмі Наталії Мосейчук Віталій Кім назвав його «своїм Єрмаком» — професіоналом, «застережником, запобіжником», який контролює весь документообіг; прозвучали і прізвиська «Гоша, Гога, Валєра, Гоня».
Тоді ж Решетілов став профільним заступником зі спорту: вітав призерів, відкривав турнір із самбо «Кубок міста-героя» і регулярно з'являвся на спортивних та меморіальних заходах — від кінного чемпіонату в Кандибиному до нагороджень захисниць. Генерал-майор Дмитро Марченко публічно дякував йому за дрони, передані загону, що керував обороною Миколаєва.
Восени 2023-го Георгій Решетілов очолив роботу групи «Прозорість і підзвітність» при ОВА: на її засіданні він анонсував щотижневе оприлюднення закупівель на сайтах обласної та районних адміністрацій. У грудні як єдиний спікер він відзвітував про розмінування: заміновано 30% території області (754 тис. га), працює 130 піротехнічних груп, розробляється миколаївське «ноу-хау» — дистанційна система на базі інженерного танка; з листопада 2022-го від вибухонебезпечних предметів постраждали 67 людей, 15 загинули. На підсумковій пресконференції він також похвалився експортом 2,3 млн тонн зернових — більше, ніж 2022-го, завдяки розмінуванню земель.
2024-2025 Головний спікер розмінування, «заслужений юрист» і президент баскетбольної федерації
У 2024–2025 роках Георгій Решетілов — перший заступник голови Миколаївської ОВА — остаточно закріпився як головний голос області з питань протимінної діяльності, а водночас розширив присутність далеко за межі цієї теми: від неонатального обладнання для лікарень до баскетбольної Суперліги.
28 червня 2024 року, з нагоди Дня Конституції, президент Зеленський присвоїв Георгію Решетілову звання «Заслужений юрист України» — за значні заслуги у зміцненні державності та сумлінне виконання професійного обов'язку.
Паралельно МикВісті стежили за його статками. За декларацією за 2023 рік Георгій Решетілов у 2023-му придбав котедж на 180 м² у Коблевому та квартиру в Миколаєві, отримав 912 тисяч гривень зарплати, 4 мільйони гривень спадщини і тримав готівкою 135 тисяч доларів та 250 тисяч гривень. Через рік декларація за 2024-й показала зарплату вже 1,32 мільйона гривень плюс 82 тисячі за сумісництвом у Миколаївському аграрному університеті; готівкові запаси не змінилися, а дружина Наталя задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності та пів мільйона від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.
Спорт, молодь і представницькі функції
Поза розмінуванням Георгій Решетілов активно «закривав» гуманітарно-спортивний фронт ОВА. У лютому 2024-го він коментував передачу неонатального обладнання миколаївським лікарням, наголошуючи, що народжуваність у регіоні значно перевищує рівень 2022 року. Він регулярно з'являвся на представницьких подіях — від вручення відзнак паралімпійцям разом із Кімом до відкриття шкільних змагань з волейболу.
Окремою лінією став баскетбол. Наприкінці 2024 року на пресконференції він розповів про домовленості з клубом «Ніко-Баскет»: якщо команда фінішує першою чи другою — підтримку збільшать і наступний сезон гратимуть у Суперлізі. У травні 2025-го це справдилося: Решетілов підтвердив перехід «Ніко-Баскет» до Суперліги, а сам очолив новостворену «Федерацію баскетболу Миколаївщини» — президентом спілки обрали його, віцепрезидентом став мер Сєнкевич.
У травні 2025-го він також презентував молодіжний проєкт «Енергія майбутнього» в ЧНУ ім. Петра Могили — за його словами, один із перших молодіжних проєктів, що під час повномасштабної війни отримав від ОВА не лише організаційну, а й фінансову підтримку. А в липні на сесії облради пояснював створення обласного центру підготовки громадян до національного спротиву: окрема установа дозволить на законних підставах проводити курси з полігонами, зброєю та набоями.
Наприкінці 2025 року Герогій Решетілов — був уже в статусі заступника голови ОВА з питань територіальної оборони. На підсумковій пресконференції ОВА за 2025 рік Георгій Решетілов виступив як юрист і кризовий спікер одразу з двох тем. Щодо Південноукраїнська, де депутати тричі не зібралися й не ухвалили бюджет-2026, він пояснив, що військову адміністрацію вводить президент лише за чітко визначених законом підстав — і те, що мер замість пошуку консенсусу з депутатами просить адміністрацію, такою підставою не є. А щодо Миколаївського глиноземного заводу визнав, що екологічна ситуація «складна, але контрольована»: спринклерна система зволоження шламових полів дуже пошкоджена, гострими лишаються питання дамби й підшламових вод, управляє заводом Фонд держмайна, а коштів із єдиного можливого джерела — держбюджету — підприємство не отримує.
У квітні 2026 року він також долучився до символічного проєкту — початку відновлення лісів, знищених під час боїв за Миколаїв, разом із командуванням 123-ї бригади ТрО і «Лісами України». А в червні на установчих зборах Миколаївського регіонального молодіжного конгресу пояснював відмінність конгресу від молодіжних рад: ради у громадах працюють паралельно, а конгреси акумулюють пропозиції молоді на обласному та всеукраїнському рівнях.
Коли Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів, Володимир Зеленський окремим указом поклав на Решетілова тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської ОВА.
На прощальній пресконференції Віталій Кім заявив, що вся команда ОВА залишається працювати під керівництвом Решетілова (крім двох людей патронатної служби), вони знайомі близько 20 років, Георгій Решетілов — «дуже професійна, кваліфікована людина», яка робила величезну кількість роботи всередині команди. Кім висловив сподівання, що президент призначить його головою ОВА «без приставки» т.в.о.
Останні новини про: Місцева політика