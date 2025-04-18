Разом переможемо: на Миколаївщині відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з волейболу
- Пресреліз
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- Миколаївська ОВА
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17:54, 18 квітня, 2025
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У Миколаєві відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів і учениць закладів загальної середньої освіти 2024-2025 навчального року під гаслом «Разом переможемо» з волейболу.
У церемонії відкриття змагань взяли участь перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, начальник центру фізичного виховання та спорту учнів і студентів Миколаївської області Євген Фішман, перший проректор Миколаївського національного аграрного університету Дмитро Бабенко та регіональна координаторка проєкту «Пліч-о-пліч» Олена Мошків.
Родзинкою відкриття змагань став виступ «Зразкового художнього колективу» ансамблю танцю «Невгамовні» Палацу творчості учнів Миколаївської міської ради.
Організація церемонії відкриття була здійснена колективом Первомайської гімназії №5 Первомайської міської ради.
За підсумками змагань спортсмени та спортсменки визначили найкращі волейбольні команди Миколаївської області. На майданчику вирувала боротьба, бажання та запал!
Призери та переможці змагань:
Дівчата, 9-11 класи:
- Первомайський ліцей «Ерудит»
- Вознесенський ліцей №10
- Ліцей Новобузької міської ради
- Березанський ліцей
Юнаки, 5-9 класи:
- Новобузький ліцей №1
- Південноукраїнський ліцей №3
- Новоодеський ліцей №1
- Арбузинський ліцей №2 ім. Т. Г. Шевченка
Юнаки, 9-11 класи:
- Вознесенський ліцей ім. Т. Г. Шевченка
- Новополтавський ліцей
- Кривоозерський ліцей №1
- Краснопільський ліцей
Дівчата, 5-9 класи:
- Березанський ліцей
- Врадіївський ліцей №1
- Миколаївська гімназії №47
- Маринівський ліцей «Лідер»
- Новобузький ліцей №7
Вітаємо переможців та призерів! Вітаємо заклади освіти! Разом переможемо!
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