Разом переможемо: на Миколаївщині відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з волейболу

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У Миколаєві відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів і учениць закладів загальної середньої освіти 2024-2025 навчального року під гаслом «Разом переможемо» з волейболу.

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У церемонії відкриття змагань взяли участь перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, начальник центру фізичного виховання та спорту учнів і студентів Миколаївської області Євген Фішман, перший проректор Миколаївського національного аграрного університету Дмитро Бабенко та регіональна координаторка проєкту «Пліч-о-пліч» Олена Мошків.

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Родзинкою відкриття змагань став виступ «Зразкового художнього колективу» ансамблю танцю «Невгамовні» Палацу творчості учнів Миколаївської міської ради.

Організація церемонії відкриття була здійснена колективом Первомайської гімназії №5 Первомайської міської ради.

За підсумками змагань спортсмени та спортсменки визначили найкращі волейбольні команди Миколаївської області. На майданчику вирувала боротьба, бажання та запал!

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Призери та переможці змагань:

Дівчата, 9-11 класи:

Первомайський ліцей «Ерудит»

Вознесенський ліцей №10

Ліцей Новобузької міської ради

Березанський ліцей

Юнаки, 5-9 класи:

Новобузький ліцей №1

Південноукраїнський ліцей №3

Новоодеський ліцей №1

Арбузинський ліцей №2 ім. Т. Г. Шевченка

Юнаки, 9-11 класи:

Вознесенський ліцей ім. Т. Г. Шевченка

Новополтавський ліцей

Кривоозерський ліцей №1

Краснопільський ліцей

Дівчата, 5-9 класи:

Березанський ліцей

Врадіївський ліцей №1

Миколаївська гімназії №47

Маринівський ліцей «Лідер»

Новобузький ліцей №7

Вітаємо переможців та призерів! Вітаємо заклади освіти! Разом переможемо!