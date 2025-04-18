  • пʼятниця

    18 квітня, 2025

  • 19°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Разом переможемо: на Миколаївщині відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з волейболу

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У Миколаєві відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів і учениць закладів загальної середньої освіти 2024-2025 навчального року під гаслом «Разом переможемо» з волейболу.

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У церемонії відкриття змагань взяли участь перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, начальник центру фізичного виховання та спорту учнів і студентів Миколаївської області Євген Фішман, перший проректор Миколаївського національного аграрного університету Дмитро Бабенко та регіональна координаторка проєкту «Пліч-о-пліч» Олена Мошків.

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Родзинкою відкриття змагань став виступ «Зразкового художнього колективу» ансамблю танцю «Невгамовні» Палацу творчості учнів Миколаївської міської ради.

Організація церемонії відкриття була здійснена колективом Первомайської гімназії №5 Первомайської міської ради.

За підсумками змагань спортсмени та спортсменки визначили найкращі волейбольні команди Миколаївської області. На майданчику вирувала боротьба, бажання та запал!

Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Учасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАУчасники змагань. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Призери та переможці змагань:

Дівчата, 9-11 класи:

  • Первомайський ліцей «Ерудит»
  • Вознесенський ліцей №10
  • Ліцей Новобузької міської ради
  • Березанський ліцей

Юнаки, 5-9 класи:

  • Новобузький ліцей №1
  • Південноукраїнський ліцей №3
  • Новоодеський ліцей №1
  • Арбузинський ліцей №2 ім. Т. Г. Шевченка

Юнаки, 9-11 класи:

  • Вознесенський ліцей ім. Т. Г. Шевченка
  • Новополтавський ліцей
  • Кривоозерський ліцей №1
  • Краснопільський ліцей

Дівчата, 5-9 класи:

  • Березанський ліцей
  • Врадіївський ліцей №1
  • Миколаївська гімназії №47
  • Маринівський ліцей «Лідер»
  • Новобузький ліцей №7

Вітаємо переможців та призерів! Вітаємо заклади освіти! Разом переможемо!

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Миколаївська ОВА.

Останні новини про: Спорт

Велоспортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України
Кікбоксери з Миколаєва вибороли 15 медалей на чемпіонаті Європи
Миколаївська гімнастка Перемета отримала посвідчення майстра спорту міжнародного класу
Реклама

Читайте також:

новини

«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Світлана Іванченко
новини

Одеса виділить ₴60 млн на когенераційні установки, щоб забезпечити місто теплом та світлом у блекаути

Аліна Квітко
новини

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

Світлана Іванченко
новини

Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

Аліна Квітко
новини

ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Світлана Іванченко

Останні новини про: Спорт

Миколаївська гімнастка Перемета отримала посвідчення майстра спорту міжнародного класу
Кікбоксери з Миколаєва вибороли 15 медалей на чемпіонаті Європи
Велоспортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

У Москві відреагували на заяву США вийти з мирних переговорів: «Контакти йдуть складно»

2 години тому

«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Світлана Іванченко

Головне сьогодні