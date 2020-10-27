Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник назначил руководителя аппарата ОГА Георгия Решетилова на должность своего первого заместителя.

Об этом говорится в сообщении на странице ОГА в Facebook.

Распоряжение было подписано вчера, 26 октября.

На должность руководителя аппарата облгосадминистрации Георгий Решетилов был назначен в марте этого года. До этого он занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.