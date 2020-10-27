Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник назначил руководителя аппарата ОГА Георгия Решетилова на должность своего первого заместителя.
Об этом говорится в сообщении на странице ОГА в Facebook.
Распоряжение было подписано вчера, 26 октября.
На должность руководителя аппарата облгосадминистрации Георгий Решетилов был назначен в марте этого года. До этого он занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник назначил руководителя аппарата ОГА Георгия Решетилова на должность своего первого заместителя.
Об этом говорится в сообщении на странице ОГА в Facebook.
Распоряжение было подписано вчера, 26 октября.
На должность руководителя аппарата облгосадминистрации Георгий Решетилов был назначен в марте этого года. До этого он занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.