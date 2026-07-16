 Зеленський призначив Решетілова виконувача обов'язків голови Миколаївської ОВА

  • четвер

    16 липня, 2026

  • 26.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 26.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 21:12, 16 липня, 2026

Зеленський призначив Решетілова виконувача обов'язків голови Миколаївської ОВА

Решетілов став виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА. Архівне фото: НикВестиРешетілов став виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА. Архівне фото: МикВісті

Виконувачем обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації призначили Георгія Решетілова, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника обласної військової адміністрації.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента України Володимира Зеленського.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Решетілова Георгія Олександровича», — йдеться в указі.

Іншим указом Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Указ президента України. СкриншотУказ президента України. Скриншот з сайта президента України
Указ президента України. СкриншотУказ президента України. Скриншот з сайта президента України

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України. Віталій Кім очолив Міністерство у справах ветеранів України, а голову Національної поліції Івана Вигівського призначили міністром внутрішніх справ.

Перед цим Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра України. За його поданням парламент призначив новий склад уряду, до якого увійшли:

  • Денис Шмигаль — перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України;
  • Тетяна Бережна — віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури України;
  • Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;
  • Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
  • Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;
  • Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я України;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Денис Маслов — міністр юстиції України;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
  • Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації України.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще вчора. Він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський відзначив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців
Стармер прибув до України з останнім візитом на посаді прем’єра Великої Британії
Реклама
Читайте також:
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
новини
Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Марія Хаміцевич
новини
Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова

Таміла Ксьонжик
новини
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Стармер прибув до України з останнім візитом на посаді прем’єра Великої Британії
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців
Зеленський відзначив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого

УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

АФІША

Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

1 година тому

Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Головне сьогодні