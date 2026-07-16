Зеленський призначив Решетілова виконувача обов'язків голови Миколаївської ОВА

Решетілов став виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА. Архівне фото: МикВісті

Виконувачем обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації призначили Георгія Решетілова, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника обласної військової адміністрації.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента України Володимира Зеленського.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Решетілова Георгія Олександровича», — йдеться в указі.

Іншим указом Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Указ президента України. Скриншот з сайта президента України Указ президента України. Скриншот з сайта президента України

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України. Віталій Кім очолив Міністерство у справах ветеранів України, а голову Національної поліції Івана Вигівського призначили міністром внутрішніх справ.

Перед цим Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем'єр-міністра України. За його поданням парламент призначив новий склад уряду, до якого увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України;

Тетяна Бережна — віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури України;

Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту України;

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки України;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства України;

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля України;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я України;

Сергій Марченко — міністр фінансів України;

Денис Маслов — міністр юстиції України;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;

Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації України.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще вчора. Він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.