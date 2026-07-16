Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України

Новий прем'єр-міністр України – Сергій Корецький

Верховна Рада України призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Рішення ухвалили під час пленарного засідання парламенту.

За відповідну постанову №15414 проголосували 289 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

До цього призначення Сергій Корецький очолював ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Нагадаємо, що Верховна Рада сьогодні, 16 липня, має розглянути питання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Серед кандидатів на посади міністрів миколаївські посадовці — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Нацполіції Іван Вигівський.