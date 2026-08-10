В ОВА шукають підрядника, який за ₴816 тис. перевірятиме якість ремонту доріг Миколаївщини

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» оголосило тендер на 816,7 тисячі гривень для інженерно-технічного супроводу експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення області.

Про це свідчать дані системи Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться не про ремонт доріг, а про контроль та технічний супровід робіт із їхнього експлуатаційного утримання. Підрядник має стежити за тим, щоб роботи виконувалися відповідно до проєктної документації, будівельних норм і вимог договору.

Послуги надаватимуться до 1 липня 2027 року. Очікувана вартість закупівлі становить 816 тисяч 666 гривень.

Згідно з технічною документацією, інженерно-технічний супровід охоплюватиме 3 316,3 кілометра автомобільних доріг місцевого значення у всіх районах Миколаївської області — Баштанському, Вознесенському, Миколаївському та Первомайському. До переліку входять як міжнаселені дороги, так і під'їзди до сіл, селищ, туристичних зон та інших населених пунктів області.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області шукає підрядника на капітальний ремонт частини автодороги державного значення Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв», що пролягає через Вознесенськ. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільярди 66 мільйонів гривень.