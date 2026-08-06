У Миколаєві відбувся форум ЮНОПС: місцевий бізнес навчали, як брати участь у міжнародних тендерах

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Фото: ЮНОПС

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Місцевим підприємцям розповіли, як брати участь у міжнародних тендерах і долучатися до проєктів відновлення, що фінансують міжнародні партнери.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Під час форуму учасникам пояснили, як працюють закупівлі ЮНОПС та системи ООН, які вимоги висувають до учасників тендерів і як правильно подавати заявки через електронні платформи.

Друга частина заходу була практичною — підприємці разом із фахівцями реєструвалися в системі та тренувалися подавати пропозиції на умовний тендер.

— Ми хочемо, аби ви більше знали про можливості участі у наших тендерах. Ми покажемо, як взяти участь у тендері, як податися, які кнопки буквально в системі натискати, аби подати свою пропозицію, — зазначили представники ЮНОПС.

Керівник Офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен наголосив, що Данія зацікавлена не лише у фінансуванні відбудови міста, а й у тому, щоб до реалізації проєктів активно долучався місцевий бізнес.

— Наше бачення таке: це наші кошти, але відновлення Миколаєва має відбутися саме за участю миколаївського бізнесу, — сказав Якоб Торрільд Хансен.

Під час заходу учасники також дізналися більше про проєкти ЮНОПС в Україні, принципи сталого розвитку, вимоги до доброчесності та запобігання шахрайству під час міжнародних закупівель.

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбувся Форум «Можливості ЮНОПС в Україні 2026». Фото: «МикВісті»

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