Баштанський «Міськводоканал» віддав підряд на ₴16,6 млн найдорожчому учаснику тендеру

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради визначило переможця тендеру на реконструкцію системи електропостачання за скоригованим проєктом. Попри те, що участь у закупівлі взяли п'ять компаній, підряд планують віддати учаснику з найдорожчою пропозицією — за 16,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Prozorro, повідомив Центр публічних розслідувань,

У тендері взяли участь ТОВ «Науково-виробниче підприємство "СВЛ"», ТОВ «Вольтенерджі», ТОВ «ТОП Фаєр», ПП «СК-Поділля» та корпорація «Дніпротехніка».

Найдорожчу пропозицію — 16,61 мільйона гривень — подало ТОВ «ТОП Фаєр». Саме цю компанію тендерний комітет визначив переможцем. Пропозиції інших чотирьох учасників, які були дешевшими, відхилили через невідповідність вимогам технічної специфікації та тендерної документації.

Водночас замовник виявив невідповідності й у документах самого переможця та зобов'язав компанію усунути їх перед укладенням договору.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «ТОП Фаєр» зареєстроване у Закарпатській області у 2018 році. Наразі власником компанії є Михайло Подоляк із Київської області.

Це вже друга перемога компанії в цій закупівлі. У січні 2026 року «ТОП Фаєр» вже виграло тендер на реконструкцію сонячної електростанції, запропонувавши виконати роботи за 14,74 мільйона гривень. Після коригування проєкту очікувана вартість робіт зросла майже на 1,9 мільйона гривень.

Проєкт передбачає реконструкцію існуючої наземної сонячної електростанції потужністю 129,8 кВт, а також встановлення нової гібридної сонячної електростанції потужністю 150 кВт із системою накопичення енергії ємністю 264 кВт·год. Це має забезпечити резервне електроживлення КП «Міськводоканал».

Нагадаємо, що у Новому Бузі встановлять сонячну електростанцію потужністю 200 кВт для об'єкта критичної інфраструктури КП «Водопровідні мережі». Депутати Новобузької міської ради погодили виділення понад 2 мільйонів гривень на роботи з підключення.