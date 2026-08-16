«А де Федоров?»: у Миколаєві активісти з картонками знову вимагали його призначення міністром оборони

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

У неділю, 16 серпня, у центрі Миколаєва відбулася акція «Поверніть Федорова». Учасники закликали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», на Соборній зібралися близько 30 людей.

Учасники тримали плакати з написами: «Військовим свободу слова», «Звільнили за результат», «Якщо ви не чуєте голос народу, запишіться до лора», «Я вибачаюсь, може не по тємє, а де Федоров?», «Не мішайте міші у військовій ніші».

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

Під час акції присутні скандували:

«Федоров — міністр оборони України» та «Реформи, а не схеми», «Федоров, Драпатий, нас не подолати», «Ми все бачимо, ми слідкуємо», «Вам потрібно нас почути».

Одна з учасниць акції, волонтерка Єлизавета, позивний «Зорька», розповіла, що прийшла підтримати Михайла Федорова.

— Я співпрацюю з військовими, і від них на Михайла Федорова були хороші відгуки, — зазначила вона.

В руках жінка тримала плакат із написом: «Пане президенте, ну це ж, бляха, не потужно». За її словами, цей плакат можна використати «на всі випадки життя».

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

Учасники звернулися до президента України та Верховної Ради з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Одна з організаторок Єва пояснила, що активісти виходять на акції, щоб привертати увагу людей до своєї вимоги та заручитися їхньою підтримкою.

— Щоб пан Президент висунув Федорова на посаду міністра оборони, а Верховна Рада підтримала це рішення. Зараз по містах проходить підписання петиції і звернення стосовно цього, думаю, в Миколаєві ми це теж впровадимо, як тільки знайдемо можливість, — зазначила вона.

Після завершення основної частини акції учасники пройшли головною вулицею міста до Соборної площі.

Раніше організатори акції зазначали, що 18 серпня Верховна Рада відновить пленарні засідання. На їхню думку, це дасть можливість призначити міністра оборони України.

«З цієї нагоди ми закликаємо вас нагадати Президенту, хто саме вже був ефективним міністром оборони, який впроваджував діалог та реформи», — йшлося в анонсі заходу.

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті У Миколаєві відбулася акція «Поверніть Федорова». Фото: МикВісті

Нагадаємо, що на тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації».

Зазначимо, що Михайло Федоров заявив, що не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського під час війни. Водночас він зазначив, що погодиться повернутися до уряду лише у разі поновлення на посаді міністра оборони. А пізніше він заявив, що досі сподівається повернутися на цю посаду.