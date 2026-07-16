Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова

Мітинг у Миколаєві. Фото МикВісті

У Миколаєві 16 липня близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Мітинг у Миколаєві відбувся після того, як Верховна Рада підтримала новий склад Кабінету Міністрів, у якому Михайло Федоров більше не обіймає посаду міністра цифрової трансформації.

Мітинг у Миколаєві. Фото МикВісті

Мітинг у Миколаєві. Фото МикВісті

Мітинг у Миколаєві. Фото МикВісті

Мітинг у Миколаєві. Фото МикВісті

Під час мітингу люди сканували «Миколаїв за Федорова».

Людий вийшли на мітинг у Миколаєві

Людий вийшли на мітинг у Миколаєв

Учасники акції протесту дійшли по Соборній до проспекту Центрального. Вони заявили, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, то знову зберуться на акцію.

— Я вже втомився це терпіти. І коли вже настільки відверто людей водять за ніс. Без ніяких коментарів та обґрунтування, чому таке рішення. Я вважаю, що це міністр оборони, якого, напевне, вважають некомпетентним — за менше ніж пів року зробив набагато більше, ніж за всю незалежну Україну будь-хто із міністрів оборони, — вважає один із мітингуючих.

Учасники акції протесту у Миколаєві. Фото МикВісті

Учасники акції протесту у Миколаєві. Фото МикВісті

Нагадаємо, що Верховна Рада сьогодні, 16 липня, має розглянути питання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Серед кандидатів на посади міністрів миколаївські посадовці — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Про попередній розподіл посад увечері 15 липня написала нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

А от посади для діючого міністра оборони Михайла Федорова в уряді не знайшлось, як стверджують дані «РБК-Україна», хоча Володимир Зеленський пообіцяв, що Федоров залишиться в команді, але без деталей. Сам Михайло Федоров учора ввечері підтвердив, що йде з посади очільника Міноборони. Він нагадав, що за час його роботи на посаді команда встигла відключити росіянам Starlink, інвестувати кошти у mid-strike та зброю, запустити «Логістичний локдаун».