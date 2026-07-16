Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві 16 липня близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації». Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Мітинг у Миколаєві відбувся після того, як Верховна Рада підтримала новий склад Кабінету Міністрів, у якому Михайло Федоров більше не обіймає посаду міністра цифрової трансформації.
Під час мітингу люди сканували «Миколаїв за Федорова».
Учасники акції протесту дійшли по Соборній до проспекту Центрального. Вони заявили, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, то знову зберуться на акцію.
— Я вже втомився це терпіти. І коли вже настільки відверто людей водять за ніс. Без ніяких коментарів та обґрунтування, чому таке рішення. Я вважаю, що це міністр оборони, якого, напевне, вважають некомпетентним — за менше ніж пів року зробив набагато більше, ніж за всю незалежну Україну будь-хто із міністрів оборони, — вважає один із мітингуючих.
Нагадаємо, що Верховна Рада сьогодні, 16 липня, має розглянути питання про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Серед кандидатів на посади міністрів миколаївські посадовці — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Нацполіції Іван Вигівський.
Про попередній розподіл посад увечері 15 липня написала нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.
А от посади для діючого міністра оборони Михайла Федорова в уряді не знайшлось, як стверджують дані «РБК-Україна», хоча Володимир Зеленський пообіцяв, що Федоров залишиться в команді, але без деталей. Сам Михайло Федоров учора ввечері підтвердив, що йде з посади очільника Міноборони. Він нагадав, що за час його роботи на посаді команда встигла відключити росіянам Starlink, інвестувати кошти у mid-strike та зброю, запустити «Логістичний локдаун».
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