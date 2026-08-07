Від демобілізації до цивільного життя: куди звертатися ветеранам на Миколаївщині

На Миколаївщині пояснили, як ветеранам діяти після демобілізації. Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині визначили основні етапи, які має пройти ветеран після завершення військової служби. Дорожня карта пояснює, до яких установ звертатися для оформлення документів, отримання соціальних гарантій та подальшого супроводу.

Перший етап — військова частина, де оформлюють документи, необхідні для звільнення зі служби, повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Після цього ветеран звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там його беруть на військовий облік та надають інформацію щодо пенсій, пільг і соціальних гарантій.

Далі ветеран контактує з підрозділом ветеранської політики громади. Там розповідають про доступні послуги та передають інформацію фахівцю із супроводу ветеранів.

Фахівець надалі допомагає ветерану з документами, соціальними та іншими питаннями, а також координує звернення до відповідних установ.

На Миколаївщині пояснили, як ветеранам діяти після демобілізації. Ілюстрація: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Фахівці цивільно-військового співробітництва Миколаївського обласного ТЦК та СП також допомагають ветеранам отримати необхідні роз’яснення та зорієнтуватися в доступній підтримці.

Супровід продовжується і після завершення основних процедур переходу до цивільного життя — допомогу можуть отримувати також колишні військовослужбовці та члени їхніх сімей.

На Миколаївщині пояснили, як ветеранам діяти після демобілізації. Ілюстрація: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Нагадаємо, що Дорожня карта ветерана складається з таких розділів: «Охорона здоровʼя», «Соціальний захист», «Пенсійне забезпечення», «Працевлаштування», «Гранти для бізнесу», «Освіта», «Ветеранський спорт», «Культурна інтеграція», «Корисні посилання та додатки для ветеранів», «Контактні номери телефонів фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

В ОВА наголошували, що посібник буде поширений в електронному варіанті на всіх інформаційних ресурсах обласної ради та ОВА, зокрема й інтегрований у цифровий помічник «Хвилька». У друкованому варіанті — серед фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, працівників ТЦК та СП.