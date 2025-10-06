Презентація Карти ветерана та нових можливостей підтримки: У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

У понеділок, 6 жовтня, у Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній ради.

Перед початком обговорень голова обласної ради Антон Табунщик наголосив на досягненні значних проміжних результатів роботи Радою ветеранів, зокрема у напрямку збору та опрацювання інформації для створення і наповнення регіональної Дорожньої карти ветерана війни.

— Для нас важливо підтримувати не лише словами, а й справами. Тож протягом чотирьох місяців тривала кропітка робота, результатом якої став практичний посібник, яким зможе користуватися кожен ветеран. Карта має більше 180 сторінок, кожна з яких це крок до вирішення проблем військових після повернення до цивільного життя. Дякую усім, хто був залучений, — сказав Антон Табунщик.

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

Детальніше про створену Дорожню карту ветерана війни розповіла секретар Ради ветеранів Вероніка Гнатюк. Зокрема, посібник складається з таких розділів: «Охорона здоровʼя», «Соціальний захист», «Пенсійне забезпечення», «Працевлаштування», «Гранти для бізнесу», «Освіта», «Ветеранський спорт», «Культурна інтеграція», «Корисні посилання та додатки для ветеранів», «Контактні номери телефонів фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

Також Вероніка Гнатюк зауважила, що надана у довіднику інформація та алгоритми дій актуальні на момент підготовки матеріалу. У разі внесення змін до законодавства України чи відповідних постанов, порядок та умови можуть бути змінені. Проте оновлення Дорожньої карти ветерана війни буде проводитися командою періодично.

Щодо доступності посібника перший заступник голови обласної ради, голова Ради ветеранів Ігор Щербина зазначив, що він буде поширений в у електронному варіанті на всіх інформаційних ресурсах обласної ради та ОВА, зокрема й інтегрований у цифровий помічник «Хвилька». У друкованому варіанті – серед фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, працівників ТЦК та СП, а також направлений для розповсюдження у громади. Наразі з картою ветерана можна ознайомитися за посиланням: https://surl.lu/ifmigo

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

Крім цього напрямку роботи, також представниками Ради ветеранів проводилися робочі виїзди у громади. Мета — збір інформації про актуальні проблеми та потреби ветеранів для подальшого їх опрацювання та вирішення.

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

Ігор Щербина зазначив, що на сьогоднішній день охоплено 15 громад, і ця робота триває.

— Кожна зустріч — це водночас і вияв системних проблем, і новий досвід. Ми ведемо діалог прозоро та відкрито, аби люди розуміли: ми не ідеалізуємо свої можливості, проте постійно працюємо над їх розширенням. Там, де можемо долучитися до вирішення питань — ми це робимо. Особисто інформували про актуальні проблеми Міністерку у справах ветеранів України Наталію Калмикову, голову підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолія Остапенка. Сподіваємось, що наші ініціативи від Ради ветеранів будуть враховані, — сказав він.

Також, за його словами, у Снігурівській та Софіївській громадах вдалося реалізувати таку важливу ініціативу, як спортивна риболовля для ветеранів та їхніх родин.

— Нехай цей приклад надихне й інші громади для реалізації власних ідей. Впевнений, що такими кроками Миколаївщина впевнено підвищуватиме рівень соціалізації та підтримки ветеранів і їхніх родин, — підкреслив Ігор Щербина.

Крім того, у рамках засідання, директор Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков поділився практичним досвідом з реалізації проєктів ветеранів і окреслив перспективи залучення ресурсів та партнерів для таких ініціатив. Своєю чергою Антон Табунщик зазначив, що в подальшому, за участі представників Агенції та Ради ветеранів будуть проведені консультаційні зустрічі для охочих ветеранів реалізувати свій проєкт чи власну справу.

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

У Миколаївській обласній раді відбулося третє засідання Ради ветеранів. Фото: Миколаївська обласна рада

Раніше «МикВісті» писали, що Антон Табунщик із робочим візитом відвідав Братську громаду.