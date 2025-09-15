Антон Табунщик із робочим візитом відвідав Братську громаду. Фото: Миколаївська обласна рада

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із начальником Вознесенської РВА Олександром Кукурузою, депутатом обласної ради Григорієм Ташликом та директором Агенції регіонального розвитку Євгеном Бабковим відвідали Братську громаду Вознесенського району. Під час робочої поїздки оглянули об’єкти соціальної інфраструктури, обговорили актуальні питання розвитку громади та співпраці з міжнародними партнерами.

У межах візиту відвідали місцеву школу. Заклад має сучасну матеріально-технічну базу та укриття, проте є малокомплектним. Обговорили можливість відтермінування прийнятих рішень на державному рівні щодо скорочення малокомплектних шкіл на період воєнного стану, адже Миколаївщина — прифронтовий регіон.

Також порушили питання підвозу дітей. Один із шкільних автобусів громада передала для потреб ЗСУ, ще п’ять придбали у межах співфінансування з державного бюджету, але потреба в забезпеченні транспорту зберігається. Обговорили проєкт будівництва підземної школи, який розробила громада та вже розмістили на платформі DREAM. Кошти на співфінансування закладені, тож Агенція працюватиме над залученням партнерів.

Оглянули й місцеву лікарню, що обслуговує пацієнтів із Братської та Новомарʼївської громад. Заклад розрахований на 100 ліжко-місць і оснащений сучасним обладнанням. Тут тривають ремонти та активно залучають молодих спеціалістів. Також лікарня має 9 пакетів з НСЗУ, але є певні аспекти, які планують врегулювати після затвердження госпітального округу.

На завершення відбулася нарада із фахівцями апарату ради, які займаються збором потреб громад та співпрацею з міжнародними партнерами.

— Наголосили на важливості комунікації громади з Агенцією, адже вже є приклади успішної роботи. Зокрема, звернули увагу на співпрацю з платформою DREAM. Серед потенційних проєктів — переобладнання будівлі колишньої школи під будинок із соціальними квартирами для ВПО або вузькопрофільних фахівців. У результаті домовилися, що громада надасть Агенції потреби для подальшої роботи з партнерами, — зазначив Антон Табунщик.

