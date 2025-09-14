Партнерство з Данією: відбулося засідання Керівного комітету

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

У пʼятницю, 12 вересня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки, під час якого розглянули та погодили низку проєктів, які планують реалізувати в рамках партнерства.

Як повідомляє Миколаївська обласна рада, засідання відбулося в онлайн-форматі за участі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України, Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та Міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Люкке Расмуссена.

Серед інфраструктурних проєктів, на які Королівство Данія спрямує понад 23,5 мільйона євро, – повна реставрація Миколаївського ліцею ім. Аркаса, ремонт пошкодженого Снігурівського ліцею, а також закупівля обладнання та техніки для громад області. Загалом із початку співпраці Данії та Миколаївської області партнери спрямували понад 176 мільйонів євро на реалізацію важливих проєктів.

Окремо під час засідання очільник обласної ради порушив питання підтримки ветеранів та розвитку відповідної інфраструктури в громадах.

— Вже зараз тисячі ветеранів повернулися з фронту та адаптуються до цивільного життя. Скільки ветеранів буде в нашій області після закінчення бойових дій сказати важко, проте це точно дуже велика кількість людей. Тому серед потреб – створення модульних ветеранських хабів у громадах, що стали б центрами підтримки з усіх питань, що турбують ветеранів, — зазначив Антон Табунщик.

Крім того, у Києві відбувся офіційний запуск Програми перехідного періоду для України. Ця програма є ключовим інструментом відновлення та розвитку Миколаївщини на найближчі роки й забезпечує комплексну підтримку регіону на умовах партнерських відносин із Королівством Данія.

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Засіданні Керівного комітету Програми перехідного періоду для України на 2025–2028 роки. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що 9 вересня відбувся робочий візит до Бузької громади Вознесенського району. Під час поїздки Антон Табунщик разом із начальником Вознесенської РВА Олександром Кукурузою, депутатом Миколаївської обласної ради Григорієм Ташликом та директором Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євгеном Бабковим оглянули низку об’єктів, що мають важливе значення для громади, та обговорили розвиток і виклики, з якими вона стикається в умовах війни.