Депутати обласної ради привітали дітей Миколаївщини
12:48, 29 грудня, 2025
Напередодні зимових свят депутати Миколаївської обласної ради Віталій Порхун та Ігор Савченко разом із головою Первомайської районної ради Алєсею Порхун передали подарунки вихованцям Комунального закладу «Лисогірська спеціальна школа» Первомайського району Миколаївської обласної ради.
Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.
— Для нас важливо бути поруч із дітьми та підтримувати їх напередодні свят. Особливу увагу приділяємо вихованцям спеціалізованих закладів, адже для них такі зустрічі мають особливе значення. Це можливість не лише передати подарунки, а й показати, що діти не залишаються поза увагою, — зазначив Віталій Порхун.
Під час візиту учні закладу отримали солодкі пакунки, які стали приємним сюрпризом. Ігор Савченко також зазначив, що такі ініціативи допомагають створити для дітей відчуття турботи та додають святкової атмосфери.
Нагадаємо, що цьогоріч Миколаїв знову залишився без головної новорічної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2016 року.
