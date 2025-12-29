 Депутати обласної ради привітали дітей Миколаївщини

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Депутати обласної ради привітали дітей Миколаївщини

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

Напередодні зимових свят депутати Миколаївської обласної ради Віталій Порхун та Ігор Савченко разом із головою Первомайської районної ради Алєсею Порхун передали подарунки вихованцям Комунального закладу «Лисогірська спеціальна школа» Первомайського району Миколаївської обласної ради.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

— Для нас важливо бути поруч із дітьми та підтримувати їх напередодні свят. Особливу увагу приділяємо вихованцям спеціалізованих закладів, адже для них такі зустрічі мають особливе значення. Це можливість не лише передати подарунки, а й показати, що діти не залишаються поза увагою, — зазначив Віталій Порхун.

Під час візиту учні закладу отримали солодкі пакунки, які стали приємним сюрпризом. Ігор Савченко також зазначив, що такі ініціативи допомагають створити для дітей відчуття турботи та додають святкової атмосфери.

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що цьогоріч Миколаїв знову залишився без головної новорічної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2016 року.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

«Йшов, послизнувся і впав, проштрикнувши стегно», — депутат Андрєєв пояснив своє поранення на полюванні
Співпраця Миколаївської обласної ради та РАТЕГ: у Миколаєві запрацювало ще одне укриття
Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць
Реклама
Читайте також:
новини
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Аліса Мелік-Адамян
новини
Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

Аліна Квітко
новини
В Миколаєві ремонтують тепломережу для підключення онкоцентру до резервної котельні: це коштує ₴4,4 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хлопці, схаменіться», — депутат Кантор назвав несправедливими наміри на 42% підняти зарплати чиновникам Миколаєва

Катерина Середа
новини
На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць
Співпраця Миколаївської обласної ради та РАТЕГ: у Миколаєві запрацювало ще одне укриття
«Йшов, послизнувся і впав, проштрикнувши стегно», — депутат Андрєєв пояснив своє поранення на полюванні

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

1 година тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні