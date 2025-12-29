Депутати обласної ради привітали дітей Миколаївщини

Фото: Миколаївська обласна рада

Напередодні зимових свят депутати Миколаївської обласної ради Віталій Порхун та Ігор Савченко разом із головою Первомайської районної ради Алєсею Порхун передали подарунки вихованцям Комунального закладу «Лисогірська спеціальна школа» Первомайського району Миколаївської обласної ради.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

— Для нас важливо бути поруч із дітьми та підтримувати їх напередодні свят. Особливу увагу приділяємо вихованцям спеціалізованих закладів, адже для них такі зустрічі мають особливе значення. Це можливість не лише передати подарунки, а й показати, що діти не залишаються поза увагою, — зазначив Віталій Порхун.

Під час візиту учні закладу отримали солодкі пакунки, які стали приємним сюрпризом. Ігор Савченко також зазначив, що такі ініціативи допомагають створити для дітей відчуття турботи та додають святкової атмосфери.

Фото: Миколаївська обласна рада

