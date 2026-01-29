«Машини вилітали з траси», — депутат облради розкритикував утримання дороги Снігурівка — Миколаїв під час ожеледиці

Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники допомагали швидким, які застрягли на дорогах. Фото: ДСНС

Депутати Миколаївської обласної ради висловили обурення станом автомобільної дороги Т-15-08 Снігурівка — Миколаїв у період ожеледиці. За їхніми словами, трасу не обробляли протиожеледними матеріалами, що призвело до численних аварійних ситуацій.

Про це стало відомо під час сесії обласної ради 29 січня, повідомляють «МикВісті».

Депутат обласної ради Андрій Закусілов під час виступу зазначив, що впродовж останніх тижнів погодні умови були складними, однак дорога фактично залишалася без належного зимового утримання.

«На початку цього та минулого тижня ситуація на трасі була критичною. Через сильне обледеніння транспорт міг рухатися зі швидкістю лише 5–10 кілометрів на годину. Було багато випадків, коли автомобілі вилітали з дороги — йдеться не про поодинокі інциденти, а про десятки машин. Я особисто їхав до Миколаєва й досі бачив пошкоджені авто та транспорт у кюветах», — наголосив депутат.

У зв’язку з цим він закликав визначити відповідальних за утримання дороги та з’ясувати причини відсутності належної обробки покриття.

За результатами обговорення депутати ухвалили рішення звернутися до Миколаївської обласної військової адміністрації та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області з вимогою проінформувати про заходи щодо зимового утримання дороги Т-15-08.

Нагадаємо, що через ускладнення погодних умов на дорогах Миколаївської та Одеської областей обмежували руху транспорту.

Також нагадаємо, що у Миколаєві через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.

Крім того, через негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання, проте дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Відповідне звернення підтримали 43 депутати обласної ради.