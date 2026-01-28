 Через негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання

  • середа

    28 січня, 2026

  • 3.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 3.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Ілюстративне фото: Миколаївська міська радаЧерез негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

Через негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання, проте дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Про це сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров в коментарі «МикВісті».

За його словами, 15 шкіл повністю перейшли на дистанційне навчання, а 37 працюють у змішаному форматі.

Реклама

— Дитячі садки працюють у звичайному режимі, на розгляд батьків, адже не всі можуть залишити дітей удома. Ми це розуміємо, бо багато людей працюють. Водночас закладам загальної середньої освіти ми рекомендували самостійно ухвалювати рішення й, за можливості, перечекати негоду вдома. Частина закладів скористалася цією рекомендацією: протягом двох днів 15 закладів перейшли на дистанційне навчання, ще 12 навчаються тільки дистанційно, а 37 — змішана форма навчання. Це рішення діяло вчора і позавчора. Що буде далі, побачимо за підсумками сьогоднішнього дня, — сказав Анатолій Петров.

Ожеледиця у Миколаєві

Кілька днів поспіль на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото: МикВістіОжеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото: МикВісті

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Останні новини про: Негода

«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників
Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники 12 разів допомагали швидким та аварійним службам
Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу
Реклама
Читайте також:
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
новини
У Південноукраїнську громадськість вирішила знести пам’ятник радянському фізику Курчатову

Альона Коханчук
новини
Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Анна Гакман
новини
«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Негода

Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу
Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники 12 разів допомагали швидким та аварійним службам
«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

2 години тому

Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Головне сьогодні