У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Через негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

Через негоду у Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання, проте дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Про це сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров в коментарі «МикВісті».

За його словами, 15 шкіл повністю перейшли на дистанційне навчання, а 37 працюють у змішаному форматі.

— Дитячі садки працюють у звичайному режимі, на розгляд батьків, адже не всі можуть залишити дітей удома. Ми це розуміємо, бо багато людей працюють. Водночас закладам загальної середньої освіти ми рекомендували самостійно ухвалювати рішення й, за можливості, перечекати негоду вдома. Частина закладів скористалася цією рекомендацією: протягом двох днів 15 закладів перейшли на дистанційне навчання, ще 12 навчаються тільки дистанційно, а 37 — змішана форма навчання. Це рішення діяло вчора і позавчора. Що буде далі, побачимо за підсумками сьогоднішнього дня, — сказав Анатолій Петров.

Ожеледиця у Миколаєві

Кілька днів поспіль на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік, фото: МикВісті

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.