По состоянию на утро 26 декабря главная новогодняя ёлка Николаева занимает первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины. За неё проголосовали уже 4 тысячи 545 человек.

Каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета, сообщается на сайте ЛУН.

— Обычно ЛУН-дроны облетают новостройки страны, чтобы вы могли мониторить ход их строительства. Но декабрь — особый месяц, когда случаются чудеса. Уже второй год подряд мы делаем ЛУН-аэрооблёты новогодних ёлок Украины. Чтобы вы могли посмотреть каждую, зарядиться праздничным настроением и выбрать самую красивую, – сказано в сообщении.

Указывается,что с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой. Голосование за лучшую ёлку страны продолжается.

Напомним, что ещё двумя днями ранее, по состоянию на утро 26 декабря, главная новогодняя ёлка Николаева занимала второе место, уступая ёлке Винницы. В прошлом году николаевская новогодняя ёлка завоевала звание лучшей в Украине.