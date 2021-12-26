Главная новогодняя ёлка Николаева принимает участие во Всеукраинском конкурсе, по состоянию на утро 26 декабря она занимает второе место, уступая елке Винницы.
Проголосовать можно на сайте «ЛУН».
На сайте каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета.
В частности, с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой.
Отметим, что в прошлом году николаевская елка заняла первое место.
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Главная новогодняя ёлка Николаева принимает участие во Всеукраинском конкурсе, по состоянию на утро 26 декабря она занимает второе место, уступая елке Винницы.
Проголосовать можно на сайте «ЛУН».
На сайте каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета.
В частности, с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой.
Отметим, что в прошлом году николаевская елка заняла первое место.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак