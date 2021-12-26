Главная новогодняя ёлка Николаева принимает участие во Всеукраинском конкурсе, по состоянию на утро 26 декабря она занимает второе место, уступая елке Винницы.

Проголосовать можно на сайте «ЛУН».

На сайте каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета.

В частности, с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой.

Отметим, что в прошлом году николаевская елка заняла первое место.