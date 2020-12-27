Главная новогодняя ёлка Николаева претендует на звание лучшей в Украине.
Как сообщается на официальной странице ЛУН в Facebook, каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета.
В частности, с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой.
— У нас уже более трех лет есть запатентованная технология Аэрооблит-360, которую обычно мы используем для создания контента о новостройках на сайте. Оказалось, что она идеально подходит и для новогодних ёлок, - сказал автор идеи Денис Цыганок.
Каждый пользователь имеет возможность проголосовать за понравившуюся ему ёлку, перейдя по ссылке.
— Мы облетели 20 ёлок и сняли их с дронов, чтобы вы могли рассмотреть все и выбрать самую звездную! Переходите на сайт и голосуйте за ту, что понравилась больше всего, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что по состоянию на 01:00 27 декабря новогодняя ёлка в Николаеве занимает первое место рейтинга, набрав 1 тысячу 261 голос. Далее расположены новогодние ёлки Полтавы (759 голосов) и Чернигова (592 голоса).
Напомним, что в понедельник, 7 декабря, в Николаеве на Соборной площади к празднованию Дня Святого Николая и Нового года начали устанавливать искусственную ёлку.
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Главная новогодняя ёлка Николаева претендует на звание лучшей в Украине.
Как сообщается на официальной странице ЛУН в Facebook, каждый желающий может дистанционно осмотреть рождественские ёлки разных городов Украины с высоты птичьего полета.
В частности, с беспилотников были отсняты новогодние ёлки Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс, Николаева и еще 14 городов Украины, чтобы создать объемные изображения каждой.
— У нас уже более трех лет есть запатентованная технология Аэрооблит-360, которую обычно мы используем для создания контента о новостройках на сайте. Оказалось, что она идеально подходит и для новогодних ёлок, - сказал автор идеи Денис Цыганок.
Каждый пользователь имеет возможность проголосовать за понравившуюся ему ёлку, перейдя по ссылке.
— Мы облетели 20 ёлок и сняли их с дронов, чтобы вы могли рассмотреть все и выбрать самую звездную! Переходите на сайт и голосуйте за ту, что понравилась больше всего, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что по состоянию на 01:00 27 декабря новогодняя ёлка в Николаеве занимает первое место рейтинга, набрав 1 тысячу 261 голос. Далее расположены новогодние ёлки Полтавы (759 голосов) и Чернигова (592 голоса).
Напомним, что в понедельник, 7 декабря, в Николаеве на Соборной площади к празднованию Дня Святого Николая и Нового года начали устанавливать искусственную ёлку.