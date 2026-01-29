Депутати Миколаївської облради просять уряд відтермінувати реформу старшої школи для прифронтових регіонів. Ілюстративне фото МикВісті

Депутати Миколаївської обласної ради звернулися до Кабінету міністрів України з проханням відтермінувати реформування старшої школи у прифронтових регіонах та зберегти право дітей на доступну повну загальну середню освіту.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії обласної ради у середу, 29 січня, повідомляють «МикВісті».

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик повідомив, що напередодні, 28 січня, це питання обговорювали на засіданні президії облради. Йшлося про реформування старшої школи та створення мережі академічних ліцеїв.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«За результатами обговорень вирішено звернутися до Кабінету міністрів України з приводу відтермінування для прифронтових регіонів питання реформування старшої школи та надати згоду на коригування плану формування мережі закладів загально-середньої освіти у Миколаївській області», — зазначив Антон Табунщик.

Звернення підтримав 41 депутат обласної ради.

Що передбачає реформа старшої школи?

Реформа старшої школи є частиною загальнонаціональної освітньої реформи «Нова українська школа». Вона передбачає перехід на 12-річне навчання та поділ школи на три рівні: початкову, базову та старшу.

Старша школа (10–12 класи) має функціонувати у форматі академічних або професійних ліцеїв. В академічних ліцеях учні обиратимуть профілі навчання — гуманітарний, математичний, природничий тощо — з поглибленим вивченням окремих предметів. При цьому такі заклади планують укрупнювати, що може призвести до закриття старших класів у малих громадах та необхідності щоденного підвозу учнів.

Запуск реформи старшої школи на загальнодержавному рівні запланований на 2027 рік. Вона стане наступним етапом розвитку освітньої реформи «Нова українська школа». Саме з цього часу випускники 9-х класів зможуть продовжити навчання в академічних ліцеях, обравши профільні напрями та предмети відповідно до майбутньої професії.

Реалізація реформи передбачена поетапно:

У 2025–2026 роках відбудеться пілотне впровадження. Протягом двох навчальних років у вибраних закладах апробують нові освітні стандарти, навчальні програми та матеріали.

Перехідний етап триватиме з 2027 до 2029 року. У цей період модель старшої школи поступово впроваджуватиметься по всій країні з одночасним доопрацюванням підходів і змісту навчання.

Завершальна фаза реформи запланована на 2029–2033 роки — саме тоді система старшої профільної освіти має запрацювати повноцінно в усіх регіонах України.

Нагадаємо, що Вознесенський ліцей №8 увійшов до переліку 79 ліцеїв, які з 1 вересня 2026 року пілотуватимуть реформу старшої школи.

Також нагадаємо, що минулого року чотири заклади загальної середньої освіти на Миколаївщині увійшли до переліку шкіл, які взяли участь в експериментальному проєкті Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.