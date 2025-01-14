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На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Чотири ліцеї Миколаївщини приєднаються до проєкту безпеки освіти під час війни. Фото: архів «МикВісті»Чотири ліцеї Миколаївщини приєднаються до проєкту безпеки освіти під час війни. Фото: архів «МикВісті»

Чотири заклади загальної середньої освіти на Миколаївщині увійшли до переліку шкіл, які візьмуть участь в експериментальному проєкті  Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Міносвіти, пишуть «МикВісті».

До проєкту долучилися:

  • Баштанський ліцей №1 Баштанської міської ради;
  • Баштанський ліцей №2 Баштанської міської ради;
  • Колосівський ліцей Веселинівської селищної ради;
  • Баловненський ліцей Костянтинівської сільської ради.

Експериментальний проєкт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1245, передбачає впровадження заходів для захисту учнів та педагогів. Зокрема, йдеться про:

• облаштування шкільних укриттів;

• встановлення систем відеоспостереження;

• наявність тривожних кнопок та укладення договорів зі службами охорони, зокрема поліцією;

• встановлення стаціонарних або ручних металодетекторів;

• облаштування території школи огорожею заввишки не менше 2 метрів;

• дотримання правил пожежної та техногенної безпеки;

• створення паспорта безпеки школи;

• забезпечення безпеки дорожнього руху поблизу навчальних закладів;

• використання альтернативних джерел електроенергії.

Проєкт орієнтований на школи, де навчається понад 200 учнів, і які працюють у змішаному або очному форматі. Участь у ньому є добровільною та узгоджується з Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ і засновниками закладів освіти.

В рамках проєкту в школах працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки (СОБ), які стежитимуть за дотриманням правил безпеки. Їхня діяльність фінансуватиметься з державного бюджету, а облаштування робочих місць забезпечуватимуть місцеві військові адміністрації.

У 2025 навчальному році до проєкту планують залучити до 2000 шкіл по всій Україні, а в наступному навчальному році – ще 3000.

Нагадаємо, що Південноукраїнський ліцей №2 планують приєднати до експериментального проєкту Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.

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