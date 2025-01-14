На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища
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- Аліна Квітко
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10:51, 14 січня, 2025
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Чотири заклади загальної середньої освіти на Миколаївщині увійшли до переліку шкіл, які візьмуть участь в експериментальному проєкті Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.
Відповідне рішення опубліковане на сайті Міносвіти, пишуть «МикВісті».
До проєкту долучилися:
- Баштанський ліцей №1 Баштанської міської ради;
- Баштанський ліцей №2 Баштанської міської ради;
- Колосівський ліцей Веселинівської селищної ради;
- Баловненський ліцей Костянтинівської сільської ради.
Експериментальний проєкт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1245, передбачає впровадження заходів для захисту учнів та педагогів. Зокрема, йдеться про:
• облаштування шкільних укриттів;
• встановлення систем відеоспостереження;
• наявність тривожних кнопок та укладення договорів зі службами охорони, зокрема поліцією;
• встановлення стаціонарних або ручних металодетекторів;
• облаштування території школи огорожею заввишки не менше 2 метрів;
• дотримання правил пожежної та техногенної безпеки;
• створення паспорта безпеки школи;
• забезпечення безпеки дорожнього руху поблизу навчальних закладів;
• використання альтернативних джерел електроенергії.
Проєкт орієнтований на школи, де навчається понад 200 учнів, і які працюють у змішаному або очному форматі. Участь у ньому є добровільною та узгоджується з Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ і засновниками закладів освіти.
В рамках проєкту в школах працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки (СОБ), які стежитимуть за дотриманням правил безпеки. Їхня діяльність фінансуватиметься з державного бюджету, а облаштування робочих місць забезпечуватимуть місцеві військові адміністрації.
У 2025 навчальному році до проєкту планують залучити до 2000 шкіл по всій Україні, а в наступному навчальному році – ще 3000.
Нагадаємо, що Південноукраїнський ліцей №2 планують приєднати до експериментального проєкту Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.
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