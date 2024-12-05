Південноукраїнський ліцей №2 хочуть долучити до експериментального проєкту: там працюватимуть офіцери безпеки

Навчальний клас в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Південноукраїнський ліцей №2 планують приєднати до експериментального проєкту Міністерства освіти з посилення безпеки освітнього середовища.

Відповідний проєкт рішення був опублікований 4 грудня 2024 року на сайті Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті». Однак депутати ще мають затвердити його на сесії міської ради.

Відповідно до постанови №1245 про експериментальний проєкт йдеться про заходи задля безпеки учнів, а саме:

наявність укриття;

дотримання пожежної та техногенної безпеки;

створення правил перебування осіб на території та в приміщеннях школи;

наявність тривожних кнопок;

охорону школи, зокрема, поліцією охорони (на підставі договорів між школою та поліцією охорони);

огородження території закладу освіти (огорожа має бути заввишки не менше ніж два метри);

встановлення стаціонарних або ручних металодетекторів;

відеоспостереження;

дотримання безпеки дорожнього руху на прилеглих до школи територіях;

складання та оновлення паспорта безпеки школи;

забезпечення альтернативними джерелами електроенергії.

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Ці вимоги мають виконати школи, які долучаться до експериментального проєкту щодо посилення безпеки. За планами уряду, упродовж 2024-2025 навчального року в проєкті може взяти участь 2000 шкіл, а в наступному навчальному році — ще 3000 шкіл.

Щоправда, у постанові про експеримент не згадується вимога, що це мають бути школи з прифронтових чи прикордонних регіонів, як це планувалося раніше. Йдеться лише про те, що школи мають працювати очно або змішано та мати понад 200 учнів. А участь в експерименті засновник школи має погодити з МОН та МВС.

Ця постанова передбачає, що фінансування заходів безпеки відбувається коштом засновників та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Що відомом про ліцей №2 у Південноукраїнську?

Південноукраїнський ліцей №2 після завершення реорганізації навчальних закладів у місті залишиться єдиним навчальним закладом, де можна буде отримати повну загальну середню освіту. Про що свідчать дані перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Южноукраїнська на період 2023-2027 років.

Згодом стало відомо, що в триповерховій будівлі ліцею №2 збираються замінити 588 вікон з дерев'яних на металопластикові.

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