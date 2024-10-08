В Южноукраїнському ліцеї замінять понад півсотню вікон за ₴12 млн

Одне з шкільних укриттів Южноукраїнська, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

В триповерховій будівлі Южноукраїнського ліцею №2 збираються замінити 588 вікон з дерев'яних на металопластикові.

Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

На заміну вікон планують витратити 12 мільйонів гривень. У середньому це близько 20,4 тисячі гривень за одне вікно, врховуючи у цю суму оплату праці з встановлення. Водночас, як зазначається у тендерній документації, заробітна плата на одного з робітників має складати 14,4 тисячі гривень на місяць за умови повної зайнятості.

Замовник цих робіт – Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради. Підрядник має замінити вікна у навчальному закладі до 15 грудня 2024 року. До переліку робіт входить заміна дерев’яних вікон та підвіконних дощок на металопластикові, оздоблювальні роботи по внутрішнім та зовнішнім відкосам.

Будівля Южноукраїнського ліцею №2, фото: державна система DREAM

Нагадаємо, Южноукраїнський ліцей №2 після завершення реорганізації навчальних закладів у місті залишиться єдиним навчальним закладом, де можна буде отримати повну загальну середню освіту. Про що свідчать дані перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Южноукраїнська на період 2023-2027 років.

Читайте також статтю «МикВісті» «Або дві стіни, або виходь на вулицю». Чому влада Южноукраїнська за понад два роки війни не збудувала для громади жодного укриття?».