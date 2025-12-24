Співпраця Миколаївської обласної ради та РАТЕГ: у Миколаєві запрацювало ще одне укриття
18:55, 24 грудня, 2025
У середу, 24 грудня, у Миколаєві, на базі Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області, запрацювало оновлене укриття. Його відновили завдяки співпраці Миколаївської обласної ради та Регіональна Асоціація Територіальних Громад. Оглянули виконані роботи голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, керівник РАТЕГ Сергій Власенко, а також представниця благодійного фонду Nova Ukraine Дарʼя Пінчук.
Роботи з відновлення тривали близько двох місяців, і за цей час тут повністю оновили мережу електропостачання, встановили вентиляцію та зробити власне ремонт приміщення площею майже 150 квадратних метрів. Спуститися у безпечне та комфортне місце тепер можуть працівники Пенсійного фонду, відвідувальники та мешканці мікрорайону. Загальна місткість укриття – 150 осіб.
«Це вже друге укриття, що ми відкриваємо спільно з РАТЕГ для Пенсійного фонду. Безпека наших людей – це головний пріоритет, і саме тому в укриттях також облаштовують робочі місця, аби продовжувати роботу фонду без вимушених перерв. Незабаром це укриття буде також до облаштоване меблями завдяки норвезьким та данським партнерам. Дякуємо за допомогу у забезпеченні захисту наших людей!» – наголосив Антон Табунщик.
Відновлювальні роботи в укритті фінансували благодійні організації Nova Ukraine, Heart-4-UA, Bevar Ukraine, а також Українська громада в Норвегії.
