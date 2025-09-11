Соціальна інфраструктура, розвиток та виклики в умовах війни: Табунщик відвідав Бузьку громаду

Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

У вівторок, 9 вересня, відбувся робочий візит до Бузької громади Вознесенського району. Під час поїздки голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із начальником Вознесенської РВА Олександром Кукурузою, депутатом Миколаївської обласної ради Григорієм Ташликом та директором Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євгеном Бабковим оглянули низку об’єктів, що мають важливе значення для громади, та обговорили розвиток і виклики, з якими вона стикається в умовах війни.

Як повідомляє Миколаївська обласна рада, разом із головою Бузької громади Юрієм Заволокою та його заступником обговорили інфраструктурні проєкти, що були на завершальному етапі на початку 2022 року, однак через війну не вдалося реалізувати. Крім того, порушили питання освіти.

Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

У межах візиту оглянули школу в селі Бузьке, де напередодні повномасштабного вторгнення облаштували сучасну спортивну залу, яка нині використовується для проведення змагань. Навчання тут відбувається у змішаному форматі через обмежену місткість укриття. Заклад має потужну матеріально-технічну базу, що сприяє комфортному й ефективному навчанню. Окремо обговорили реформу шкільного харчування, зокрема безкоштовне харчування для учнів старших класів у новому навчальному році.

«Громада має три школи, де навчаються від 130 до 160 учнів, це малокомплектні школи. Підвіз забезпечують шкільні автобуси, придбані у рамках співфінансування з держбюджетом, а також передані міжнародними організаціями. Є потреба у додаткових автобусах — обговорили, як можна це організувати», — зазначив Антон Табунщик.

Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Відвідали й місцеву амбулаторію, яка обслуговує жителів Бузької, Прибужанівської та Дорошівської громад. Заклад працює з НСЗУ за трьома пакетами, один із яких стосується ветеранів. Під час візиту також обговорили питання забезпечення медичних послуг, збереження контрактів із НСЗУ та кадровий дефіцит.

Крім того, ознайомилися з місцевою рекреаційною локацією, де відпочивають жителі громади та сусідніх територій. Тут планують розширювати інфраструктуру для відпочинку, адже в умовах війни такі безпечні місця стають альтернативою морському узбережжю.

Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада Робочий візит голови облради до Бузької громади. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, нещодавно голова Ради ветеранів при Миколаївській обласній Раді Ігор Щербина та секретар Ради ветеранів Вероніка Гнатюк з робочим візитом відвідали Вознесенськ. Вони зустрілися з ветеранами війни, аби почути їх і поговорити про найважливіше.

Раніше Ігор Щербина розповідав, що у Миколаївській області розпочато низку робочих візитів до територіальних громад. Мета — поспілкуватися наживу з ветеранами, щоб дізнатися про їхні проблеми, виклики та першочергові потреби, які виникають під час повернення до цивільного життя, а також у межах своїх повноважень надати відповідну допомогу.