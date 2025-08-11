Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В межах роботи Ради ветеранів продовжуємо візити до громад, щоб бачити реальну ситуацію зсередини, — Ігор Щербина

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 14:34, 11 серпня, 2025

Ігор Щербина в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ». Фото: Миколаївська обласна радаІгор Щербина в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині активно продовжує свою роботу Рада ветеранів при обласній раді. Проміжними результатами напрацювань та подальшими кроками у цьому напрямку поділився перший заступник голови Миколаївської обласної ради, голова Ради ветеранів Ігор Щербина в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ».

Зокрема, за його словами, розпочато низку робочих візитів до територіальних громад області. Мета — поспілкуватися наживу з ветеранами, щоб дізнатися про їхні проблеми, виклики та першочергові потреби, які виникають під час повернення до цивільного життя, а також у межах своїх повноважень надати відповідну допомогу.

— Визнаємо, що прогалини у механізмі підтримки ветеранів існують і тому, задля їх ефективного усунення, хочемо дізнатися реальну ситуацію не лише зі звітів, а почути все з перших уст. Це не разовий захід, ми вже відвідали 11 громад і ця системна робота продовжується, допоки ми не охопимо всі громади Миколаївщини, — зазначив Ігор Щербина.

Також він додав, що часто проблемні питання ветеранів мають системний характер й для їх вирішення потребують певних змін у законодавстві. Так, членами Ради ветеранів було сформовано ряд пропозицій з метою вдосконалення законодавчої бази. Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик ознайомився з ними та направив відповідні запити до центральних органів державної влади.

— Не повинно бути такого, щоб людина, повернувшись з війни, відчувала себе непотрібною. На сьогоднішній день Миколаївщина крокує у напрямку створення того середовища, де ветерани будуть відчувати вдячність та повагу від суспільства на кожному етапі забезпечення своїх потреб та вирішення проблем. Впевнений, що ми подолаємо всі виклики, з якими доводиться зіштовхуватися в умовах війни. Головне — памʼятати ціну перемоги, яку ми також обовʼязково здобудемо, обʼєднавши наші зусилля, — підсумував голова Ради ветеранів.

Детальніше про забезпеченість громад фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, результати візиту до Миколаєва Міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової та її заступниці, ветеранки Юлії Кіріллової, подальші кроки роботи у цьому напрямку дивіться у сюжеті ТРК «МАРТ».

Apple Pay