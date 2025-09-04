Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Важкі часи гартують сильних: на Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 10:37, 04 вересня, 2025

На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада

У середу, 3 вересня, голова Ради ветеранів при Миколаївській обласній Раді Ігор Щербина та секретар Ради ветеранів Вероніка Гнатюк з робочим візитом відвідали Вознесенськ. Тут вони зустрілися з ветеранами війни, аби почути їх і поговорити про найважливіше.

Також участь у живому спілкуванні взяли Вознесенський міський голова Євгеній Величко та фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє Миколаївська обласна рада.

Зокрема, у ході зустрічі заслухали питання ветеранів щодо забезпечення їхніх потреб, обговорили подальшу взаємодію у напрямку того, щоб вони мали змогу швидко та легко адаптуватися до цивільного життя після фронту. Особливу увагу було приділено ❔питанням працевлаштування, освіти, забезпечення житлом, організації перевезення осіб з інвалідністю, а також проблемним аспектам у роботі з ветеранами.

Ігор Щербина закликав присутніх сформувати у письмовому (електронному) вигляді конкретні пропозиції щодо врегулювання тих прогалин та проблем, з якими вони наразі стикаються. Після чого вони будуть передані на розгляд голові Миколаївської обласної ради, своєю чергою він направить їх до центральних органів влади для подальшого опрацювання та вирішення.

«Фронт навчив нас найважливішого: найбільша сила не в зброї, а в довірі й підтримці один одного. У мирному житті ці уроки залишаються такими ж важливими. Адже труднощі є завжди, і подолати їх можна лише разом — коли ми здатні чути, розуміти та допомагати. Тому ми повинні й далі бути єдиною спільнотою, яка тримається плечем до плеча», — наголосив голова Ради ветеранів.

Зі своєї сторони Вероніка Гнатюк подякувала ветеранам за їхню мужність і відданість Україні, наголосивши, що кожна зустріч дає змогу краще зрозуміти потреби людей і шукати реальні шляхи допомоги.

На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада
На Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна радаНа Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами. Фото: Миколаївська обласна рада

Раніше Ігор Щербина розповідав, що у Миколаївській області розпочато низку робочих візитів до територіальних громад. Мета — поспілкуватися наживу з ветеранами, щоб дізнатися про їхні проблеми, виклики та першочергові потреби, які виникають під час повернення до цивільного життя, а також у межах своїх повноважень надати відповідну допомогу.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

