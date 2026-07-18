 «Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів

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Головна Новини Політика 14:50, 18 липня, 2026

«Люблю складні завдання», — Кім про призначення міністром у справах ветеранів

Ексголова Миколаївської ОВА Віталій Кім провів фінальну пресконференцію. Фото: МикВістіЕксголова Миколаївської ОВА Віталій Кім провів фінальну пресконференцію. Фото: МикВісті

Ексголова Миколаївської ОВА Віталій Кім, якого призначили керівником Міністерства у справах ветеранів, не погодився на посади в інших міністерствах. За його словами, Мінветеранів важке і небагато хто хоче його очолювати.

Про це розповів Віталій Кім під час підсумковій пресконференції сьогодні, 18 липня, пишуть «МикВісті».

На питання, чому він очолив саме Міністерство у справах ветеранів Віталій Кім сказав, що були обговорення посад і в інших міністерствах.

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— Давайте так, я не можу сказати, що я відмовився. Але були обговорення і раніше інших міністерств, на які я не погоджувався, — відповів Віталій Кім.

Він сказав, що не хотів працювати там, де «гроші та корупційні речі», натомість хоче реалізувати конкретні завдання у Міністерстві у справах ветеранів.

— Це міністерство важке, соціально необхідне, і багато хто не хоче займатися, бо рейтинги, то складна складна історія. Я навпаки розумію відповідальність і люблю складні завдання, які важливі. Я не хотів працювати там, де гроші, корупційні всі речі, клани і таке інше. Тут є конкретне завдання, яке я хочу реалізувати, — зазначив Віталій Кім.

За його словами, коли він погодився на посаду, поставив умови.

— Моя команда, фінансування проєктів, якщо вони уряд затвердить їх. Тобто умови були те, що я реалізую політику, я зроблю так, як потрібно ветеранам, але щоб мені ніхто не заважав, — прокоментував міністр.

Також він зазначив, що оцінку у призначенні його на посаду саме міністром ветеранів, можуть дати військові, з якими він працював.

— Я спираюсь на тих, хто воює із хлопцями, якими я взаємодію. Тому хто зі мною працював по військовій тематиці, він може давати мені оцінку, — додав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. Серед нових урядовців — начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, який очолив Міністерство у справах ветеранів.

У своєму відеозверненні 17 липня пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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