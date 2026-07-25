 «Частково ви праві, але з 2022 я живу війною», — Кім відповів на критику щодо його призначення у Мінветеранів

  • субота

    25 липня, 2026

  • 26.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 липня , 2026 субота

  • Миколаїв • 26.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 13:40, 25 липня, 2026

«Частково ви праві, але з 2022 я живу війною», — Кім відповів на критику щодо його призначення у Мінветеранів

Протест у Миколаєві, 23 липня 2026 року. Фото: Суспільне Миколаїв, Назарій РубанякПротест у Миколаєві, 23 липня 2026 року. Фото: Суспільне Миколаїв, Назарій Рубаняк

Колишній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, а нині міністр у справах ветеранів Віталій Кім звернувся до українців після свого призначення. Він заявив, що розуміє критику та сумніви щодо свого переходу на нову посаду, однак свідомо погодився взяти на себе цю відповідальність.

Про це Віталій Кім повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, від початку повномасштабної війни його життя кардинально змінилося, тому він вирішив працювати там, де може принести найбільшу користь.

— Бачу, чую, що відбувається. Розумію, і частково ви праві. Але з 2022 року я живу війною. Багато чого змінилося в моєму житті, кардинально. Для себе вирішив, що буду тут корисним, і, розуміючи всю відповідальність, прийняв це рішення, — сказав Віталій Кім.

Новий міністр повідомив, що вже за перший тиждень роботи отримав десятки пропозицій щодо вдосконалення державних програм і ознайомився з проблемами, які порушують ветерани. Він наголосив, що продовжить спілкуватися з ветеранською спільнотою та військовими, аби напрацювати системні рішення.

Протест у Києві, 23 липня 2026 року. Фото: Яна Сірак / hromadske Протест у Києві, 23 липня 2026 року Яна Сірак / hromadske Протест у Києві, 23 липня 2026 року Яна Сірак / hromadske Протест у Києві, 23 липня 2026 року Яна Сірак, hromadskПротест у Києві, 23 липня 2026 року. Фото: Яна Сірак, hromadskе

Віталій Кім також звернувся до українців із проханням про підтримку. За його словами, він ставить перед собою завдання протягом року реалізувати заплановані зміни та показати результат, який буде відчутним для ветеранів.

— Тому я, насправді, прошу підтримки. Для себе ставлю рік, щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен нашим ветеранам, — зазначив він.

Віталій Кім додав, що найближчим часом представить свої плани та працюватиме разом із керівництвом держави над залученням додаткового бюджетного фінансування для їх втілення.

Реклама

Зазначимо, що після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів частина ветеранської спільноти та громадських активістів розкритикувала це рішення. Вони заявили, що профільне міністерство має очолювати ветеран або людина з досвідом роботи у сфері ветеранської політики.

До призначення Віталій Кім із листопада 2020 року очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію, а після його переходу на нову посаду виконувачем обов'язків начальника ОВА став Георгій Решетілов.

Після переходу на нову посаду Віталій Кім також заявив, що й надалі відстоюватиме інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. За його словами, реалізація вже розпочатих проєктів продовжиться, а підтримка регіону має зрости.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Віталій Кім

Кім назвав занедбану «Іскру» головним нереалізованим проєктом своєї каденції — на неї не знайшли фінансування
«Мер може сподіватись та планувати», — Кім в уряді підтримуватиме модернізацію очисних споруд Миколаєва
Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію
Реклама
Читайте також:
новини
Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Аліна Квітко
новини
У Миколаївській ОВА після двох невдалих спроб уклали договір на ₴6,6 млн на оздоровлення військових та їхній сімей

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Віталій Кім

Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію
«Мер може сподіватись та планувати», — Кім в уряді підтримуватиме модернізацію очисних споруд Миколаєва
Кім назвав занедбану «Іскру» головним нереалізованим проєктом своєї каденції — на неї не знайшли фінансування

Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

3 години тому

Міністр оборони Італії пропонував Федорову стати його радником

Головне сьогодні