«Частково ви праві, але з 2022 я живу війною», — Кім відповів на критику щодо його призначення у Мінветеранів

Протест у Миколаєві, 23 липня 2026 року. Фото: Суспільне Миколаїв, Назарій Рубаняк

Колишній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, а нині міністр у справах ветеранів Віталій Кім звернувся до українців після свого призначення. Він заявив, що розуміє критику та сумніви щодо свого переходу на нову посаду, однак свідомо погодився взяти на себе цю відповідальність.

Про це Віталій Кім повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, від початку повномасштабної війни його життя кардинально змінилося, тому він вирішив працювати там, де може принести найбільшу користь.

— Бачу, чую, що відбувається. Розумію, і частково ви праві. Але з 2022 року я живу війною. Багато чого змінилося в моєму житті, кардинально. Для себе вирішив, що буду тут корисним, і, розуміючи всю відповідальність, прийняв це рішення, — сказав Віталій Кім.

Новий міністр повідомив, що вже за перший тиждень роботи отримав десятки пропозицій щодо вдосконалення державних програм і ознайомився з проблемами, які порушують ветерани. Він наголосив, що продовжить спілкуватися з ветеранською спільнотою та військовими, аби напрацювати системні рішення.

Протест у Києві, 23 липня 2026 року. Фото: Яна Сірак, hromadskе

Віталій Кім також звернувся до українців із проханням про підтримку. За його словами, він ставить перед собою завдання протягом року реалізувати заплановані зміни та показати результат, який буде відчутним для ветеранів.

— Тому я, насправді, прошу підтримки. Для себе ставлю рік, щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен нашим ветеранам, — зазначив він.

Віталій Кім додав, що найближчим часом представить свої плани та працюватиме разом із керівництвом держави над залученням додаткового бюджетного фінансування для їх втілення.

Реклама

Зазначимо, що після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів частина ветеранської спільноти та громадських активістів розкритикувала це рішення. Вони заявили, що профільне міністерство має очолювати ветеран або людина з досвідом роботи у сфері ветеранської політики.

До призначення Віталій Кім із листопада 2020 року очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію, а після його переходу на нову посаду виконувачем обов'язків начальника ОВА став Георгій Решетілов.

Після переходу на нову посаду Віталій Кім також заявив, що й надалі відстоюватиме інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. За його словами, реалізація вже розпочатих проєктів продовжиться, а підтримка регіону має зрости.