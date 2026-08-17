Не раніше 2026 року: Служба відновлення Миколаївщини хоче придбати нову автівку за майже ₴2 млн

Легковий автомобіль Skoda Superb, фото з офіційного сайту Skoda

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує придбати новий легковий автомобіль Skoda Superb за 1,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про один новий автомобіль, який підрядник повинен буде поставити до 30 листопада 2026 року.

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У тендерній документації замовник детально прописав характеристики майбутнього автомобіля. Це має бути Skoda Superb у комплектації L&K 2026 року випуску або еквівалент. Серед вимог — білий колір, повний привід 4×4, бензиновий двигун 2.0 TFSI потужністю 195 кВт, автоматична коробка передач та багажник об'ємом щонайменше 600 літрів.

Також автомобіль має бути обладнаний навігацією, матричними фарами, протиугінною системою, додатковим захистом днища та підвищеним шасі. Серед систем безпеки замовник вимагає попередження про загрозу лобового зіткнення та автоматичне екстрене гальмування при виявленні автомобілів, пішоходів або велосипедистів.

Гарантія на автомобіль має становити чотири роки або 90 тисяч кілометрів пробігу. Крім того, тендерна документація передбачає наявність у Миколаєві офіційної або сертифікованої станції технічного обслуговування відповідної марки.

При цьому учасники тендеру можуть запропонувати не лише Skoda Superb, а й автомобіль іншої марки. Однак його характеристики мають відповідати встановленим замовником вимогам.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області шукає підрядника на капітальний ремонт частини автодороги державного значення Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв», що пролягає через Вознесенськ. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільярди 66 мільйонів гривень.