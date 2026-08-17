У Миколаєві втретє проводять тендер на ₴86 млн на укриття для дитсадка, де з 2019 року не завершили аварійний капремонт

Укриття в дитячому садку в Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві триває тендер на будівництво протирадіаційного укриття для дитячого садка №75.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Тендер на будівництво укриття оголошували тричі. Вперше закупівлю оприлюднили 24 червня із вартістю 103,26 мільйона гривень з ПДВ. 10 липня тендер оголосили повторно — цього разу очікувана вартість становила 86,05 мільйонів гривень без ПДВ. Таку ж суму без ПДВ зазначили й у третьому оголошенні від 28 липня.

Згідно з технічним завданням, укриття буде заглиблене в землю приблизно на 4,6 метра. Його основу та стіни зводитимуть із залізобетону: товщина стін становитиме від 30 до 50 сантиметрів. Для додаткового зміцнення конструкції передбачені бетонні палі та гідроізоляція фундаменту. Усередині укриття мають звести цегляні внутрішні стіни та перегородки. Окремий великий блок робіт стосується інженерних систем — опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електричних мереж, протипожежного захисту тощо.

До укриття також мають встановити маловантажний ліфт вантажопідйомністю 100 кг. Середовище буде безбар’єрним.

Після будівництва укриття підрядник має організувати благоустрій території. Проєктом передбачено понад 1,28 тисячі квадратних метрів бетонної фігурної тротуарної плитки різної товщини.

Також передбачено облаштування газонів, квітників та озеленення — там висадять самшит, бересклет, ліщину, шавлію, ехінацею, просо, ковилу тощо.

Участь у тендері взяли три компанії: ТОВ «АСТРА НОРД-ВЕСТ», ТОВ «ПГС БУД» та ТОВ «Танолбуд». Першу компанію замовник відхилив. Наразі розглядається пропозиція ТОВ «ПГС БУД» з пропозицією у 81 мільйон гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ПГС БУД» зареєстрована у Миколаєві у жовтні 2016 року. Основний вид діяльності компанії — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний капітал підприємства становить 70 тисяч гривень. Власником та кінцевим бенефіціаром є Микола Семенов.

Зазначимо, що змовником робіт виступає Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Проєкт здійснюється в межах програми ЄС Ukraine Facility і має бути завершений до 28 грудня 2027 року.

Раніше у коментарі «МикВісті» начальник УКБ Олексій Савчук, зазначав, що для дитсадка №75 заплановано 18,32 мільйона гривень субвенції та 13,99 мільйона гривень співфінансування.

Однак слід нагадати, що проблеми з будівлею дитсадка №75 почалися ще у 2018 році, коли там виявили дефекти. Пізніше стало відомо, що з корпусу дитсадка, в якому утворилися тріщини, старшу групу дітей запропонували перевести до іншого навчального закладу.14 червня 2019 року дитячий садок №75 повністю закрили через аварійний стан будівлі. А вже в серпні Управління капітального будівництва Миколаївської міськради оголосило тендер на 25 мільйонів гривень на капітальний ремонт дитячого садка.

Як пояснив начальник УКБ Олексій Савчук, спочатку укриття планували в межах проєкту капітального ремонту дитсадка. Однак згодом стало зрозуміло, що нове укриття не можна реалізувати в межах цього проєкту.

— Неможливо зробити укриття в рамках капітального ремонту дитячого садка, тому що це щонайменше реконструкція... Якщо це нове укриття, то це називається реконструкція, це зовсім інший вид будівництва, який передбачає зміну функціонального призначення, зміну техніко-економічних показників. А в рамках цивільного захисту при капітальному ремонті має бути укриття як існуюче, — пояснив Олексій Савчук.

Посадовець зазначив, що будівництво укриття має стати фактично першим етапом для подальшого відновлення самого дитсадка.

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