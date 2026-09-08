У місті проведуть «тиждень зеленого Миколаєва», щоб навчити КП «Парки» правильно саджати та обрізати дерева

У Миколаєві планують «Тиждень зеленого Миколаєва»: фахівців навчатимуть правильно доглядати за деревами

У Миколаєві планують провести «тиждень зеленого Миколаєва», під час якого фахівці з України та інших країн навчатимуть міських працівників правильного догляду за деревами. Йдеться, зокрема, про висадку та обрізку різних порід дерев.

Про це стало відомо під час апаратної наради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич доручив КП «Миколаївські парки» спільно з департаментом архітектури організувати навчальні заходи із залученням українських та міжнародних фахівців. За його задумом, спеціалісти мають не лише розповісти про сучасні правила догляду за зеленими насадженнями, а й показати їх на практиці.

Реклама

— Мені потрібно, щоб у Миколаєві ми провели захід, на якому залучимо спеціалістів зі всієї України, можливо, з-за кордону, які розкажуть, як правильно сьогодні в нашій зоні доглядати за зеленими насадженнями. Можливо, треба змінити висадку дерев окремо тієї чи іншої породи, — сказав мер.

За його словами, фахівці могли б разом із працівниками «Миколаївських парків» провести практичну обрізку різних порід дерев — платанів, кленів, дубів, тополь тощо.

— Щоб наші не лише подивились, а взяли участь і далі могли працювати, а ми могли показати громадськості, що те, що роблять «Миколаївські парки», відповідає світовим тенденціям та правилам кронування дерев, — додав Олександр Сєнкевич.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що місто вже співпрацює з міжнародними експертами у сфері озеленення. Зокрема, цього року в межах спільного проєкту «Траса здоров'я» досліджували стан зелених зон міста та те, як на них впливає зміна клімату.

За його словами, восени у Миколаєві також планують висадити дерева, придбані за підтримки міжнародних партнерів, і провести навчання щодо правильного висаджування.

У департаменті міського господарства уточнили, що акцію планують провести у жовтні. До придбання дерев долучилися Українсько-данський молодіжний дім, Save the Children та Данська рада у справах біженців.

Нагадаємо, що у Миколаєві затвердили правила участі в міській акції «Подаруй дерево місту», щоб містяни знали, де потрібно садити дерева та яких порід.

Також повідомлялося, що у Миколаєві триває інвентаризація дерев і чагарників у скверах та парках міста. Станом на травень фахівці комунального підприємства «Миколаївські парки» обстежили 21 зелену зону.

Також повідомлялося, що Миколаївські парки знесли дерева уздовж вулиці Соборної. Зелені насадження були попередньо обстежені спеціальною комісією та погоджені до видалення.

Однак КП не планує висаджувати нові дерева замість знесених аварійних та сухостійних.