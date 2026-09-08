У Заводському районі Миколаєва започаткували традицію висадки дерев випускниками «Алея майбутнього»

У Миколаєві школярі висадили дерева. Фото для ілюстрації Олександра Ментель

У Заводському районі Миколаєва в межах акції «Алея майбутнього» висадили 93 дерева на територіях шкіл та поруч із ними. Саджанці придбали за підтримки приватного бізнесу та депутатів.

Про це повідомив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук під час апаратної наради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

За його словами, ініціативу започаткували навесні. Її мета — не лише збільшити кількість зелених насаджень у місті, а й започаткувати традицію, коли випускники висаджують дерева на згадку про шкільні роки.

Віктор Дмитрук зазначив, що «Алея майбутнього» передбачає своєрідну естафету поколінь, коли старшокласники висаджують дерева, а молодші школярі беруть їх під опіку та доглядають за ними.

До акції долучилися шість закладів освіти. Зокрема, у сквері Юних Героїв біля Миколаївського ліцею №22 висадили вісім дерев. У ліцеї №34 — п’ять дерев, у ліцеї №55 — 20, у ліцеї імені Олександрова — п’ять. У гімназії №25 висадили 25 дерев, а в гімназії №52 — 30 сосен. Загалом було висаджено 93 дерева.

— Я вважаю, що якщо б ініціатива набере розголосу, то ми зможемо безпосередньо висаджувати щороку до 200-400 дерев в місті Миколаєві, — зазначив голова району.

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав інші районні адміністрації звернути увагу на цей досвід. За його словами, приклад Заводського району показує, як місто може залучати бізнес та інших партнерів до озеленення без використання бюджетних коштів.

Водночас у жовтні в Миколаєві планують провести окрему акцію з висадки дерев за підтримки міжнародних партнерів. До придбання саджанців уже долучилися Українсько-данський молодіжний дім, Save the Children та Данська рада у справах біженців.

Також нагадаємо, що у Миколаєві планують провести «тиждень зеленого Миколаєва», під час якого фахівці з України та інших країн навчатимуть міських працівників правильного догляду за деревами. Йдеться, зокрема, про висадку та обрізку різних порід дерев.