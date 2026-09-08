 У Миколаєві ввечері зникло світло: причину знеструмлення з’ясовують

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Головна Новини Самоврядування 20:16, 08 вересня, 2026

У Миколаєві ввечері зникло світло: причину знеструмлення з’ясовують

Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Фото: «МикВісті»Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Фото: «МикВісті»

Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання.

Причину знеструмлення наразі з’ясовують відповідні служби, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з’ясовують причину. Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково», — написав він.

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Через знеструмлення також виникли перебої в роботі міського електротранспорту, повідомили в «Миколаївелектротрансі». У контактній мережі немає напруги, тому рух трамваїв і тролейбусів «Дніпро» тимчасово зупинили.

Водночас на маршрутах продовжують працювати тролейбуси PTS, які можуть проїхати на автономному ходу до 20 кілометрів. У «Миколаївелектротрансі» зазначили, що після відновлення напруги трамваї та інші тролейбуси поступово повертатимуться на маршрути.

Світло також зникло в низці населених пунктів Миколаївської області, повідомили в Миколаївській ОВА.

«Енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, комісія Миколаївської обласної ради підтримала перерозподіл 5 тонн резервного дизельного пального, яке раніше виділили лікарням на випадок блекаутів. Його планують передати закладам соціального захисту.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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