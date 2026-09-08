У Миколаєві ввечері зникло світло: причину знеструмлення з’ясовують
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- Юлія БойченкоРепортерка
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Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання.
Причину знеструмлення наразі з’ясовують відповідні служби, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з’ясовують причину. Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково», — написав він.
Через знеструмлення також виникли перебої в роботі міського електротранспорту, повідомили в «Миколаївелектротрансі». У контактній мережі немає напруги, тому рух трамваїв і тролейбусів «Дніпро» тимчасово зупинили.
Водночас на маршрутах продовжують працювати тролейбуси PTS, які можуть проїхати на автономному ходу до 20 кілометрів. У «Миколаївелектротрансі» зазначили, що після відновлення напруги трамваї та інші тролейбуси поступово повертатимуться на маршрути.
Світло також зникло в низці населених пунктів Миколаївської області, повідомили в Миколаївській ОВА.
«Енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, комісія Миколаївської обласної ради підтримала перерозподіл 5 тонн резервного дизельного пального, яке раніше виділили лікарням на випадок блекаутів. Його планують передати закладам соціального захисту.
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